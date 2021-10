El RH Privé Benalmádena cae ante el CD Terrassa con polémica (1-2)

Los resultados no siempre hacen justicia a lo visto en el terreno de juego, y si bien en el duelo entre el RH Privé Benalmádena y el CD Terrassa en el Campo Municipal de Deportes El Retamar el empate hubiese sido lo justo, una última jugada cargada de polémica acabó en un tanto tarrasense a cinco segundos del final que dejó sin premio ninguno el esfuerzo del equipo benalmadense.

Máximo respeto desde el inicio del partido entre los dos equipos que con mejor pie han empezado la temporada, y que hasta el momento se encontraban invictos. El RH Privé Benalmádena iniciaba la jornada en primera posición -pese a haber jugado un partido menos que su rival y perseguidor- y recibiendo a un CD Terrassa que se presupone como máximo favorito por el título y el ascenso a División de Honor A. El RH Privé Benalmádena pudo adelantarse en el primer cuarto tras una gran jugada de ataque en la que el joven Máximo Pizarro-Lastra recibió en el área, se deshizo de su defensor y golpeó a portería batiendo al portero rival, pero el tanto quedó anulado al entender el colegiado que el atacante benalmadense cometió falta en la acción. Ocasiones para unos y otros en una primera mitad de tanteo en la que ninguno de los dos equipos quería fallar. Los locales tuvieron varias bolas peligrosas que no acertaron a rematar en la zona de segundo palo, y el CD Terrassa contó con alguna oportunidad de peligro bien defendida por el meta Álvaro Zar.

El peligro también llego mediante el penalti córner, con una ocasión para cada equipo, pero ni unos y otros rompían la igualdad del marcador. Nada más arrancar la segunda mitad, Lucas Vila cogió una bola ofensiva para los benalmadenses, se metió en el área y buscó la internada de Federico Ruiz, que fue derribado por un defensor en una acción manifiesta de gol y los árbitros señalaron la pena máxima. Dimitri Kools tomó la responsabilidad de lanzar un penalti stroke en cuyo lanzamiento no arriesgó para adelantar al RH Privé Benalmádena (1-0, minuto 37). El equipo de Tarrasa no tardó en reaccionar. Instantes más tarde lograría sacar un penalti córner a su favor en el que su máximo artillero, Sergi Bosque, definió de forma impecable para recuperar el empate (1-1, minuto 39). El ritmo del partido no decayó en ningún momento, para disfrute del espectador. Los de Ezequiel Sosa buscaron romper la defensa rival por medio de ataques estáticos, mientras que los de Carlos García Cuenca trataron de pillar las espaldas de la defensa benalmadense mediante el juego largo de flick.

El CD Terrassa tuvo en los instantes finales del tercer cuarto un penalti córner en sus manos, en él los catalanes optaron por una jugada que sorprendió a los de Benalmádena y acabó en el fondo de la red, pero la bola no salió del área en su totalidad tras el saqué y la acción quedó invalidada. Los benalmadenses sacaron rápido aprovechando la confusión y se plantaron en el área rival, aunque sin éxito al definir. Ambos equipos tuvieron que hacer frente a varias inferioridades en el último cuarto. El tramo definitivo fue un carrusel de emociones en el que la falta de fortuna en área contraria y el peligro en el área propia marcaron el encuentro, con un Álvaro Zar que estuvo enorme en la portería del RH Privé Benalmádena. Cuando todo apuntaba al empate y en el minuto final del encuentro, los de Benalmádena defendieron con éxito una jugada ofensiva de los visitantes, Antonio Ruiz salió con bola controlada para evitar más peligro y recibió una falta clamorosa en la que no se señaló nada, la bola quedó en manos del CD Terrassa y llegó al corazón del área, donde estaba Marc Lara junto a Álvaro Zar, se deshizo del portero y anotó sobre la bocina un tanto (1-2, minuto 69) que daba los tres puntos al decano del hockey nacional. Llegó la primera derrota de la temporada para un RH Privé Benalmádena que se quedó con las manos vacías pese al gran encuentro disputado.

El resultado, además, hace ceder a los benalmadenses el liderato en favor del CD Terrassa, que ahora queda dos puntos por encima. Habrá que esperar al día 7 de noviembre para volver a ver al RH Privé Benalmádena, será de nuevo en el Campo Municipal de Deportes El Retamar con la visita del Atlético San Sebastián.