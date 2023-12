El Real Club Mediterráneo, campeón de Andalucía de Crucero A Dos

Pablo Valenzuela y Javier Valenzuela con la embarcación ‘Uxama’ son los nuevos campeones de Andalucía de Crucero A Dos, y protagonistas del cierre de todos los rankings autonómicos correspondientes a la temporada 2022/2023. El Malbec 360 con base en el RC Mediterráneo debe su victoria al tercer puesto conseguido en la 4ª regata Vuelta Costa del Sol, Trofeo Senda Azul, cuarta y última prueba del campeonato de Andalucía para tripulaciones dobles que se celebraba hace unos días entre Málaga-Sotogrande-Marina del Este y Málaga, bajo la organización del RC El Candado.

El circuito autonómico comenzaba en mayo de la mano del CNM Benalmádena, y continuaba en junio con la regata Descubridores organizada por el RCMT Punta Umbría, en julio con la Blas de Lezo del RCN de Cádiz y el CD Flota Snipe de Cádiz, regresando a aguas malagueñas para cerrar la temporada.

Los Valenzuela vencen participando en dos de las cuatro pruebas, las disputadas en aguas de Málaga, con un total de 64 puntos netos, seguidos con 79 y 92 por los barcos ‘Abelardo Uno’ de Emilio Sánchez y Antonio Sabio, un Dufour 34 con base en el RCN de Motril, segundo, y el Swan 42 con bandera del CN Sevilla ‘Seabery Dralion’, ganador de la última prueba organizada por el RC El Candado, tripulado por Ignacio Murube y Pablo Flethes.

El ‘Uxama’ recoge el testigo de la embarcación del CN de Fuengirola ‘Mauli’ de Ignacio y Jesús Ortego, ganadores de la anterior edición A Dos, y completa el palmarés de los actuales ganadores de Crucero junto a los barcos ‘Enriaero Opplus’ de Maximiliano Cruz con bandera del ADN Nuevo Portil, y ‘Aviador’ de Gabriel Medem con base en el RCMtmo de Sotogrande, flamantes campeones de Andalucía de Crucero en las modalidades ‘Circuito’ y ‘Altura’, respectivamente.

Más sobre el RC Mediterráneo

La sección de vela del Real Club Mediterráneo ha celebrado este fin de semana una nueva edición de su ya tradicional Trofeo Presidente de Vela. En esta ocasión, más de cincuenta embarcaciones procedentes del club organizador, el Real Club El Candado, el Real Club Marítimo Marbella y el Club Náutico Marítimo de Benalmádena han formado parte en las distintas categorías que han competido. El sábado el viento era óptimo para la celebración de la regata, dando lugar a tres lucidas mangas. Además, el domingo, la jornada también amaneció con condiciones favorables para navegar y se pudieron añadir dos mangas más puntuables a la competición. Así, entre ambas jornadas, se celebraron un total de cinco mangas. A la finalización de las regatas del domingo, tuvo lugar la entrega de trofeos en la Marina RCM, en la que estuvieron presentes el presidente de la entidad, Eduardo Cestino, el Comodoro del Club, Rafael Díaz; y el vocal de la sección de vela, Javier Contreras y otros miembros del comité de vela de la entidad. En clase Snipe, el primer puesto en la clasificación lo ocuparon Rafael Díaz y Nacho Cano, del Real Club Mediterráneo. En ILCA 4, el primer puesto era para Álvaro Vivas del Real Club Mediterráneo, el segundo para Youssef El Allaoui, del RYCT Tanger, y la tercera posición era para Marcos Oliver, del Real Club Mediterráneo. En ILCA 6, la clasificación la lideraba Luis García, seguido de Luis España, ambos del club anfitrión, y la tercera posición era para Nader Moudn. En Optimist sub 11 lograba la victoria José de Linares, del Real Club El Candado, seguido de Pablo Martín del Real Club Mediterráneo, en segunda posición, y de Raúl Gutiérrez, del Club Náutico Marítimo de Benalmádena en tercera posición. En Optimist sub 13, lideraba la clasificación en categoría masculina Jacobo Moreno, del Real Club El Candado, y Marina del Río, del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, en categoría femenina. Por último, en Optimist sub 16, vencía Carlos Martínez del Real Club del Candado, en categoría masculina, y Jimena Galindo, del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, en femenina, El Trofeo Presidente de Vela ha contado, un año más, con la colaboración y apoyo de CaixaBank, La Federación Andaluza de Vela y la Autoridad Portuaria de Málaga.