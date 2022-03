Trabajado triunfo del UMA Antequera en Castellón (2-3)

Trabajo, esfuerzo y sacrificio colectivo para colocar las bases de un triunfo de muchísima importancia. El BeSoccer CD UMA Antequera sigue dando pasos hacia adelante sin desviarse del camino correcto. El destino fijado, entrar en el play-off, está cerca. No sacar un resultado positivo en Castellón podía haber complicado, aún más, el tramo final de la temporada al haber, en las próximas semanas, duelos con rivales directos como el CD El Ejido y Peñiscola. Bisontes Castellón, un equipo que realiza un gran juego, no le perdió la cara al encuentro y arriesgó con portero-jugador hasta los últimos instantes. Cobarro, con dos goles, y Alvarito fueron los encargados de declinar la balanza hacia el lado visitante frente al doblete firmado por David Señoret (2-3).

A diferencia de los últimos choques, el equipo salió con una actitud encomiable sabiendo que en juego está algo muy importante como la clasificación al play-off de ascenso. Cada punto acerca la consecución de este objetivo, por lo que, no se admite ni la relajación ni esperar a reaccionar tras recibir un golpe del rival. Los jugadores estaban concentrados en plasmar en la pista el plan de partido diseñado por el técnico. Este no era otro que ser dominador con la pelota e ir avanzando metros en la pista hasta llegar al área con opciones de hacer daño. El primer disparo llegó en una jugada a balón parado en la que Miguel estrelló en un defensor un potente disparo y, luego, intentó sin acierto filtrar un pase hacia un compañero desmarcado cerca de la portería.

Alvarito fue el más incisivo en los compases iniciales. Se plantó dos veces delante del portero. En la primera le obligó a realizar una gran estirada con un remate tras robar el esférico y, en la segunda, le engañó por completo con un tiro raso directo a la base del poste. No tuvo suerte el jugador madrileño a la hora de finalizar sus ofensivas. Bisontes Castellón no generó excesivo peligro. Estuvo más preocupado en no cometer errores y en defender bien más que en atacar. Conejo solo tuvo que intervenir en dos zurdazos. Uno de David Yera y otro de Titi. Tete movió mucho su banquillo para tener enchufados a sus guerreros y le dio la oportunidad de debutar en la categoría de plata a un canterano. Javi Campano saltó a la cancha en su segunda convocatoria con el primer equipo. En Copa del Rey tuvo minutos en la primera ronda disputada en Coín.

Después de la aparición sobre el 40x20 de Javi Campano, Óscar atacó en campo contrario hasta que encontró el hueco para mandar el balón a Cobarro, que desde la esquina del área, dirigió con mucha calidad el esférico a la escuadra. Nada pudo hacer Rafa López. El lanzamiento fue letal del máximo goleador de la formación verde. Con ventaja mínima de 0-1 terminó la primera parte. El ala-pívot natural de Cieza (Murcia) volvió a tener un impacto decisivo en el envite a la vuelta de los vestuarios. El 12 finalizó, gracias a su olfato goleador, una gran jugada en la que participaron Dani Ramos y Alvarito. El primer intento lo paró el cancerbero, pero a la segunda no pudo hacer nada para evitarlo (0-2). La reacción local se produjo gracias a un disparo de David Señoret (1-2).

Con el marcador ajustado, las fuerzas se igualaron y los de Manuel Collado se vinieron un poco más arriba obligando a la defensa a emplearse más en los marcajes. Beto tuvo un tiro al travesaño y Conejo le detuvo también un peligroso lanzamiento cruzado. Aguantar tuvo su recompensa en el ecuador de la segunda mitad. Alvarito atacó con rapidez la zona de castigo para enviar, con la cabeza, la pelota al fondo de las mallas (1-3). La distancia, en el electrónico, se aumentó a dos dianas, pero el choque cambió con la segunda amarilla que vio Pablo. El pívot se marchó expulsado y dejó al equipo con un jugador menos durante dos minutos. La escuadra anfitriona lo aprovechó y, en la primera ofensiva, David Señoret anotó el 2-3 con otro potente chut.

Los guerreros universitarios llegaron, al tramo decisivo, con el resultado a favor. Manuel Collado arriesgó con el ataque de cinco con portero-jugador, una situación del juego que supieron controlar a la perfección con un enorme desgaste defensivo. El cuarteto encargado de defenderlo, lo dio todo. Hubo alguna opción de marcar el 2-4 en un disparo al larguero de Alvarito. El BeSoccer CD UMA Antequera luchó para salir victorioso de Castellón y lo logró. Tres puntos importantísimos para seguir en la parte alta de la clasificación y afrontar con el trabajo bien hecho una semana sin partido de Liga. La competición parará por la celebración de la Copa de España en Jaén y se retomará el 9-10 de abril con un desplazamiento a la cancha del CD El Ejido.

Ficha técnica

Bisontes Castellón: Rafa López (P), David Señoret, Titi, David Yera y Beto. Tambiénjugaron: Josué (P), Gambín, Nacho Torres, Pedrito y Lorca.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel, Óscar, David Velasco y Cobarro.También jugaron: Yiyo (P), Alvarito, Dani Ramos, Pablo, Raúl Canto, Javi Beltrán y JaviCampano.

Goles: 0-1 Cobarro (17’), 0-2 Cobarro (24’), 1-2 David Señoret (27’), 1-3 Alvarito (30’)y 2-3 David Señoret (32’).

Árbitros: Antonio González y Antonio Nicolás. Amonestaron a Titi por los locales y aPablo y David Velasco por los visitantes.