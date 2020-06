El Rincón Fertilidad cierra su plantilla con tres internacionales júnior

El Rincón Fertilidad Málaga cierra su plantilla de cara a la temporada 2020/2021 con tres jugadoras andaluzas, jóvenes, con una gran proyección, como demuestra el hecho de que todas ellas han participado en la Selección Española Júnior, y que vienen a aportar esas ganas, ilusión y trabajo propios de quien se inicia en el deporte. Además de la continuidad de la extremo Laura Sánchez, el equipo malagueño incorpora para la siguiente campaña a la pivote Almudena Gutiérrez y a la primera línea Bárbara Piñeira.

En el caso de Laura Sánchez, será la tercera temporada en la que forme parte delequipo, ganando protagonismo en cada una de ellas. Por su parte Bárbara Piñeirallega procedente del AD Maravillas Benalmádena tras haber formado parte de losentrenamientos durante su etapa juvenil, mientras que Almudena Gutiérrez recala enel club malagueño procedente del Balonmano Solúcar. Todas ellas alternarán suparticipación con el Rincón Fertilidad Málaga en la Liga Guerreras Iberdrola con elRincón Fertilidad Málaga Norte, que actúa en División de Honor Plata.

Para el técnico Suso Gallardo, es muy positivo el acuerdo entre los clubes para queestas llegadas se hayan podido materializar: “Considero muy importante que losclubes de Málaga y de Andalucía nos consideren un equipo referencia en la comunidad y por ello en esta ocasión estoy muy agradecido tanto con Maravillas como con Solúcar porque han tenido siempre una actitud colaborativa, pensando siempre en la jugadora. Por nuestra parte también creo que hemos hecho un ejercicio de mirar hacia nuestro propio balonmano y queremos poner el ojo en las buenas jugadoras que salen de nuestra tierra. Comprendemos que debe ser nuestra labor también y siempre será más fácil que la gente se identifique con un club que apuesta por la gente de casa. Y con seis malagueñas, ocho andaluzas y trece nacionales en la plantilla, creo que la próxima temporada está clara la intención”.

Ilusión de las protagonistas

Laura Sánchez mostró las ganas con las que las tres jugadoras afrontan la próxima campaña: “Estar en el Rincón Fertilidad Málaga es una ilusión muy grande, estoy muy agradecida porque va a ser el tercer año que esté con el primer equipo. Cada año es un reto para seguir creciendo como jugadora, porque estas entrenando junto a las mejores. Además, estar en casa supone un plus y lo hace más ilusionante aún. Con muchas ganas de empezar, porque creo que espera una temporada muy bonita”.

Por su parte, Bárbara Piñeira desprende ganas de que llegue la pretemporada para empezar a trabajar junto a las que hasta hace poco eran sus ídolos: “Me hace muchísima ilusión, empecé a entrenar de vez en cuando desde hace dos años y siempre me han tratado genial. Diego siempre apostó mucho por mí y se preocupaba también mucho. Este año me han dado la posibilidad de incorporarme al equipo y, como cualquier jugadora que le guste este deporte, ni me lo pensé, más si es un equipo como en el que voy a estar. Ilusiona también porque hay niñas que tienen más experiencia que yo, de las que tengo que aprender y que seguro que me ayudarán encantadas. Siempre que las he visto jugar me he imaginado como ellas, vestidas con esos colores y pensaba que yo un día quería sentir todo eso. Tengo muchas ganas de empezar”.

Por último, Almudena Gutiérrez, que es la que llega de fuera de Málaga pues essanluqueña, tiene claro que la llamada del Rincón Fertilidad Málaga es un tren que no podía dejar pasar. “Para mí esta es una gran oportunidad que me hace estar muy ilusionada. Voy a Málaga con mucha ilusión, con ganas de aprender mucho y seguir creciendo, tengo ganas de conocer a las compañeras y vivir una experiencia que estoy segura que no la voy a olvidar”, declaró la pivote.

Con estas tres jugadoras, más la presencia de la portera Marta Vidal y la extremo Marina Martín, que por necesidades personales también alternarán su presencia entre el equipo de Plata y el primer equipo, queda al completo la plantilla del Rincón Fertilidad Málaga de cara a la temporada 2020/2021.

Análisis de Suso Gallardo

“Son de lo mejorcito que hay en sus respectivos puestos en su edad, internacionales con la Selección Española y, sobre todo, malagueñas y andaluzas. Apostar por gente de casa es fundamental para la identidad del proyecto, por lo que tener a estas tres jugadoras completando la plantilla del primer equipo, aunque tengan doble ficha, es importantísimo para mí como entrenador, ya que las considero activas al 100% del grupo”, explicó sobre las incorporaciones el entrenador del equipo Suso Gallardo.

“Respecto a Laura Sanchez, ya lleva temporada y media trabajando diariamente con el División de Honor, es la única que ha debutado tanto en Plata como en Liga Guerreras Iberdrola y que está adaptada a la dinámica del grupo. Este será su primer año sénior, ya que todo lo anterior lo hizo como juvenil, por lo que esperamos que gane peso dentro de la plantilla y sea un complemento de garantías en el extremo izquierdo a la capitana e internacional Soledad López, al igual que en los distintos sistemas defensivos, ya que puede realizar el avanzado defensivo de forma muy eficaz”, indicó.

“En cuanto a Barbara Piñeira, hablamos de una primera línea muy polivalente, incluso una jugadora capaz de jugar en puestos de segunda línea si fuese necesario. Sabemos que el salto es grande, pero tiene las cualidades tanto físicas como técnicas para llegar donde quiera y ser una pieza importante dentro del equipo a corto-medio plazo”, dijo Suso Gallardo de la malagueña.

Por último, también desmenuzó el juego de Gutiérrez: “Almudena es una apuesta del staff técnico, hablamos de una pivote con un poderío físico importante para su edad con 1,80 metros de altura, algo que nos da talla y consistencia al grupo. La idea principal es ayudarla a que se adapte lo antes posible, ya que viene a vivir a Málaga, y que pueda mejorar tanto física como técnicamente, pudiendo aprender mucho de sus dos compañeras de puestos que son internacionales. Sin presión alguna, y teniendo el Rincón Fertilidad Málaga Norte para acumular minutos de juego, esperamos que pueda aportarnos defensivamente desde el inicio y gane peso dentro del equipo poco a poco, con vistas a que sea una pieza clave en el futuro”.