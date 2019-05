Rubén Ruzafa, que el pasado martes 30 de abril se proclamó subcampeón del mundo, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento. El triatleta malagueño no pudo revalidar el título del Mundial de Triatlón Cross, que se celebró en Pontevedra, sin embargo, valoró muy positivamente su resultado: “Si hace unos meses me hubieran dicho que ayer acabaría segundo en el Campeonato del Mundo del Triatlón Cross, les habría llamado locos. Han sido meses duros de recuperación, de muchísimo trabajo, ya no por subir mi nivel, sino por poder empezar a entrenar. Lo di absolutamente todo, es lo que busco en cada carrera, y un subcampeonato me sabe a gloria. Gracias de nuevo a todas las personas que me apoyáis, a las marcas que hacen posible que esté en las mejores competiciones con los mejores medios y a mis rivales por ponérmelo tan difícil para que pueda seguir mejorando. Ahora a por toda la temporada, porque esto no ha hecho más que empezar”, fueron las palabras del laureado atleta.