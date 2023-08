Rubén Ruzafa, plata en la Copa del Mundo de Beaver Creek

Rubén Ruzafa consiguió la medalla de plata en la prueba de la Copa del Mundo de Xterra disputada en Beaver Creek, en Colorado. El malagueño tomó la decisión a última hora de viajar y competir, en la penúltima prueba antes de los Mundiales de Xterra. "Tras el abandono por rotura de la rueda, nada que perder en intentar una buena carrera en Colorado. No va s ser fácil, competimos a 2500 metros de altura, y subimos en carrera hasta los 2900m. Sin adaptación y con contrincantes muy bien adaptados, la carrera será dura e incierta", decía antes de la prueba después de la decepción por el problema mecánico en la semana anterior.

La prueba de natación se disputada sobre 1.500 metros a dos vueltas en un pequeño lago en Avon. El circuito de bici empezaba y terminaba en diferente lugar. Son 24,5 km con subidas largas, con piso firme y con muchas curvas peraltadas. Una bajada final con raíces llevaba a la T2 en la estación de Ski de Beaver Creek. La carrera a pie es a una vuelta de 9,4 km, en su mayoría es subida larga y bajada larga por sendero, aunque hay descansos para recuperar.

El propio Ruzafa relataba cómo fue la prueba. "Muy contento contento con mi carrera y resultado. No estaba fácil hacer un buen resultado, pero ha salido. Ha sido una carrera acompañado con Sullivan desde la natación hasta que ha ido a por la victoria en la carrera a pie. En la natación salía a 1’30 de Sam Osborne, pero conseguía ponerme en la cabeza en el primer tercio de la bici. He intentado soltar a Sullivan en la bici, pero no he podido y nos la hemos jugado a pie. Sullivan ponía tierra de por medio en el km 2 y yo aguantaba en la segunda posición. He disfrutado cada momento de la carrera", explicaba el rinconero.