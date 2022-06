Ruzafa, quinto en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cros

Rubén Ruzafa ha quedado en quinto lugar el Campeonato del Mundo de Triatlón Cros que se celebraba en Targu Mures, en Rumanía. El malagueño, natural del Rincón de la Victoria, tuvo una gran actuación y se debatió entre el cuarto y quinto puesto en los últimos metros pero unos problemas musculares le impidieron dar el máximo en ese tramo conformándose con un mercado quinto lugar. El francés Arthur Serrieres se llevó la prueba.

La prueba consistía en un kilómetro a nado, 26 en bicicleta por montaña y siete kilómetros finales a pie para lo que Ruzafa necesitó do horas, cinco minutos y 30 segundos, a 4:29 del francés Arthur Serrieres, que hizo una marca de 2:01:01. El podio lo completaron otros dos franceses, Felix (2:02:26) y Arthur Gorissier (2:03:28). Por delante del malagueño también entró el neozelandés Sam Osborne (2:04:29).

"Bueno ya hemos acabado la carrera, al final un quinto puesto. Me voy con la cabeza alta, creo he hecho todo lo que podía y lo he dado todo. La relación bastante bien, 45 segundos perdidos. En la bicicleta no iba súper he intentado coger el grupo de cabeza pero me iba quedando atrás así que he intentado ir a mi ritmo y no obcecarme con ellos", explicaba Ruzafa instantes después de entrar por línea de meta, aún cogiendo oxígeno: "La carrera comenzó muy bien, he intentado acabar cuarto pero me han empezado a dar tirones... Al final un quinto puesto muy merecido y peleado. Gracias a todos y a por la siguiente".