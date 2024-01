Así afronta GIANTX su estreno en la élite mundial de los esports

El club de esports GIANTX afronta con máxima ambición un 2024 tan histórico como ilusionante. Vuelven las competiciones de videojuegos internacionales y con ellas la presencia de un GIANTX que este año afianza su posición en la élite de los deportes electrónicos. La primera que retoma su actividad es una de las citas más esperadas a nivel mundial, la League of Legends EMEA Championship (LEC), que se celebra en el flamante Riot Games Arena de Berlín.

GIANTX forma parte del selecto grupo de diez organizaciones participantes en la LEC, la liga de League of Legends más relevante de Europa y la que permite a los conjuntos que la integran pelear por acudir a los Mundiales de LoL, los ansiados Worlds. Los Worlds se han consolidado como el evento más importante dentro del universo de los esports, el que mayores audiencias genera, mejores jugadores atrae y más interés despierta en marcas y patrocinadores. Los Worlds son, en suma, el evento con el que sueña cualquiera que se dedica profesionalmente al título de Riot Games. Y también lo hace GIANTX como uno de los contendientes de la LEC 2024.

Porque 2024 es un año de estrenos. El pasado 14 de diciembre se anunció el nacimiento de GIANTX, la fusión del club malagueño Giants y el londinense Excel. Esta nueva etapa de unión entre dos compañías con experiencia más que contrastada en el sector ha cristalizado en GIANTX, que va a estar presente en las competiciones de videojuegos de más impacto internacional. Además de en la LEC, GIANTX competirá en los circuitos mundiales de Valorant tanto masculino (VCT) como femenino (Game Changers); hará lo propio en la Superliga LoL de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), la gran referencia de los esports en España y de la que GIANTX hereda la condición de equipo más ganador de la historia, con siete títulos; y apostará por los 'fighting games' nuevamente, en concreto por el Smash Bros Ultimate.

GIANTX calienta motores para una LEC que para 2024 viene 'dominada' por los españoles, ya que también forman parte de la misma otros dos referentes nacionales como MAD Lions KOI y Team Heretics. Los clubes más laureados son G2, con doce trofeos, y Fnatic, con siete. Completan la lista de participantes Karmine Corp, Rogue, SK Gaming, Team BDS y Team Vitality. Karmine Corp, con una masa social tan masiva como enérgica, también debuta en la LEC.

Este sábado 13 de enero a las 20:00 arranca oficialmente la andadura de GIANTX en la LEC 2024. Durante el año se disputan tres temporadas: invierno, primavera y verano. El primer rival en la campaña de invierno que ahora comienza es Team Vitality de Francia. No se detiene el LoL, ya que también habrá encuentros el domingo y el lunes. Team BDS de Suiza espera el domingo (17:00) y habrá duelo español el lunes contra Team Heretics (19:00), un choque que tradicionalmente ha sido el 'Clásico' en los esports patrios. La temporada de invierno tiene lugar hasta el 18 de febrero, fecha de la final.

Los partidos podrán seguirse 'on line' en el canal oficial de la LVP y en el de Giants, con una retransmisión especial con figuras prominentes de la comunidad española del League of Legends. También de forma presencial en Málaga en el Home of GIANTX, el hogar de los gigantes en la Costa del Sol. En las instalaciones de GIANTX se reunirán todas las semanas los aficionados para animar a los suyos, que en Berlín buscarán arrancar la primera semana de competición con buen pie. Las entradas son gratuitas y se pueden descargar en el siguiente enlace.

Porque la 'Marea Azul' volverá a acompañar a GIANTX en este viaje. En la sede de Málaga, se abrirán las puertas y habrá ambiente especial para el arranque de la LEC. También se reunirán los fans para disfrutar de una Superliga LoL que da el pistoletazo de salida el miércoles 17 de enero y la Valorant Champions Tour a partir del mes que viene.

Este es el equipo de GIANTX en LEC

GIANTX ha presentado un roster cuyo núcleo ya se conoce de la etapa anterior en Excel y que sabe lo que es competir al máximo nivel. No en vano, Excel logró llegar a la final de verano el año pasado y estuvo peleando por ir a los Worlds, quedándose a las puertas en el evento final celebrado en la ciudad francesa de Montpellier. El quinteto está formado por los siguientes jugadores y técnicos:

Andrei Pascu 'Odoamne' (Rumanía, 1995). Toplaner.Lee Min-gyu 'Peach' (Corea del Sur, 2000). Jungla.Adam Jeřábek 'Jackies' (República Checa, 2004). Midlaner.Patrik Jírů 'Patrik' (República Checa, 2000). ADCarry.Lee Dong-geun 'Ignar' (Corea del Sur, 1996). Support.Jonás Vraa 'Hidon' (Dinamarca). Entrenador.Christophe van Oudheusden 'Kaas' (Bélgica). Entrenador.

El joven Jackies y el veterano Ignar ponen la novedad en la plantilla. Jackies es 'rookie' en la LEC y es una apuesta de futuro tras lucirse en su torneo local. Ignar, que ha jugado tres Mundiales y es vigente campeón del campeonato de Norteamérica, aportará experiencia en su regreso a Europa. Odoamne, campeón de LEC en 2022 con Rogue y finalista en varias ocasiones, repite junto a Patrik, un clásico de Excel, ahora GIANTX, y Peach, que va por su segundo año en el continente. El objetivo es crecer como grupo y aspirar a los 'playoffs'.

Un repaso a la historia y al formato

GIANTX puede decir que, por historia y orígenes, es una de las organizaciones de mayor solera en la escena europea de los deportes electrónicos. Los clubes fundadores de GIANTX, Giants y Excel, han formado parte de la mejor competición continental de League of Legends en distintas épocas.

Giants fue uno de los equipos pioneros que hace once años integraron la primera temporada de la antigua LCS, 'madre' de la actual LEC. Los malagueños compitieron en la LCS en diferentes etapas, con el bloque español que ilusionó a la comunidad en 2015 como culmen, hasta que se dio paso a un sistema de franquicias en 2019 y nació la LEC. Excel es socio fundador y siempre ha pertenecido a la LEC desde su creación hace un lustro. Ahora, la historia continúa en común y Giants y Excel comparten camino como GIANTX.

GIANTX no ha inaugurado su vitrina en la LEC, aunque tanto Giants como Excel han jugado 'playoffs' en diversas ocasiones. Lo más cerca que ha estado la organización del trofeo es cuando Excel, tras una mejoría notable, se metió en la final de verano en 2023. G2, a la postre el club dominante de la competición, impidió su victoria. No anduvo cerca del triunfo, pero el quinteto íntegramente español que formaron los Pepiinero, Adryh, Fr3deric, Rydle y Werlyb se encuentra en un lugar privilegiado en la memoria del seguidor nacional de League of Legends.

La LEC mantiene el formato que estrenó la pasada temporada, con una liga regular a una sola vuelta en la que los ocho primeros clasificados acceden a 'playoffs'. La fase de 'playoffs' cuenta con un 'bracket' de doble eliminación hasta la gran final, que se disputará el 18 de febrero. Tras la campaña de invierno, se disputan la de primavera y la de verano. Entre estas dos, tiene lugar el Mid-Season Invitational (MSI), que, como los Mundiales, reúne a los mejores conjuntos de todas las regiones del mundo.

El ganador de verano va directamente a los Worlds, mientras que los de invierno y primavera se enfrentan en las 'Season Finals', en donde los equipos con más puntos acumulados por el puesto conseguido en la clasificación tienen una última oportunidad para clasificarse para los Mundiales, amén de buscar el último título del ejercicio en Europa.

Guiño a la afición en la camiseta

GIANTX ha presentado la nueva camiseta con la que competirá en todos los deportes electrónicos en 2024. Nueva piel para una temporada histórica, ya que se trata del primer año de GIANTX tras la fusión. Es un guiño a la afición, que se ha hecho un hueco entre las más sanas y leales de España y Europa. La 'Marea Azul' tiene reflejo en la nueva indumentaria de los gigantes, que puede adquirirse en la web oficial.