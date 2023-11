Giants celebra su decimoquinto aniversario

Giants, el club de esports malagueño, cumple hoy 15 años. El 27 de noviembre de 2008 da inicio la historia de la organización más laureada de los deportes electrónicos de España. Para conmemorar este aniversario, Giants ha lanzado una serie de contenidos audiovisuales en la que figuras legendarias de League of Legends, Call of Duty, Valorant y fighting games han repasado sus conquistas defendiendo el escudo y los colores de los gigantes a lo largo y ancho del planeta.

Del 27 de noviembre de 2008 data el primer equipo competitivo de Giants, entonces de Counter Strike. Posteriormente, se crearon divisiones de League of Legends y otros videojuegos. Fue en LoL, con la clasificación para la primera temporada de la LCS europea, madre de la actual LEC, donde llegó el primer gran logro internacional. Corría el año 2013. Desde entonces, Giants ha sido punta de lanza en la profesionalización de los esports en España y una de las referencias del sector más longevas del continente.

En estos 15 años, Giants se ha consolidado como el club con más títulos nacionales y ha contado con una importante presencia internacional en League of Legends, Call of Duty, Valorant, Counter Strike, fighting games, Rainbow Six, FIFA, Rocket League o Clash Royale, entre otros videojuegos. Más de 350 jugadores y entrenadores han pasado por las finales de la organización afincada en la Costa del Sol. Jugadores de la talla de Pepiinero, Th3Antonio, Shanks, Fitinho, ToJor, Babeta, Samux, Lgend, MethodZ, Alfonso Ramos o Fox han formado parte de Giants desde 2008 a la actualidad.

“Estamos muy orgullosos de nuestra historia, que es la historia de los esports en España. Competíamos cuando apenas había nada y hemos colaborado a que los esports sean uno de los grandes entretenimientos digitales de la juventud en estos tiempos. Estamos felices por haber aportado nuestro granito de arena a una pasión compartida por miles de personas que nos siguen allá donde vamos y disfrutan tanto con nuestras victorias como se apenan por nuestras derrotas. Han sido 15 años esplendorosos. Y el futuro será brillante”, declara José Ramón Díaz, CEO de Giants.

No solo ha destacado Giants por sus hitos deportivos. También ha abierto camino más allá de la competición como pionero en la creación de equipos femeninos; fue el primer club en asociarse con marcas comerciales no endémicas del universo del videojuego; fue la organización de deportes electrónicos en promocionar un destino turístico, en este caso Málaga; fue el segundo equipo de esports del mundo en vestir Nike; y también ha participado en investigaciones académicas innovadoras sobre procesos neurológicos en la actividad competitiva, así como en la inauguración de cátedras universitarias.

Giants volvió a ampliar su dimensión en la escena profesional de los esports con la apertura en 2021 del Home of Giants de Málaga, su sede principal y centro para el desarrollo de las competiciones de videojuegos, así como punto de encuentro entre profesionales y aficionados. Málaga y Andalucía son banderas que Giants ha lucido y luce con orgullo y responsabilidad en todas sus aventuras, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras.

El roster español que hizo historia en la LCS, la irrupción de Valorant y la VCT, las heroicidades de Shanks en Dragon Ball, los pioneros del CoD y las historias de presente y futuro de Razork y Th3Antonio forman parte de la serie que Giants ha lanzado de la mano de Diesel Only The Brave para este 15 aniversario.