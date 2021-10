Ángel: "Vamos a por todas y estamos capacitados para traernos los tres puntos"

Todas las piezas del BeSoccer CD UMA Antequera ya han encajado en el puzle diseñado por Tete. El técnico colocó el pasado sábado, sobre el 40x20, la última que le faltaba para culminar con la unión de todos los componentes con los que dispone en su plantilla. A partir de ahora le toca la difícil función de, según el partido y el rival, de hacer los descartes para completar una convocatoria de 12 jugadores. El duelo con el Visit Calvià Hidrobal, de la cuarta jornada de Liga, sirvió para ver en acción a uno de los fichajes de la temporada 2021/2022. Ángel Ramírez González se puso por primera vez la camiseta de su nuevo club, en esta ocasión fue la de color rojo, y pudo debutar en la categoría de plata dejando muy buenas sensaciones. Demostró lo que puede aportar al grupo que es intensidad, lucha, defensa, desborde en acciones de uno contra uno y también finalización con su pierna dominante, la izquierda.

Ángel se incorporó un poco más tarde que sus compañeros a la pretemporada y tuvo su primera comparecencia en la pista en la segunda edición del Trofeo Diputación de Málaga frente al Real Betis FS y, luego, fue participando en el resto de amistosos hasta el inicio del campeonato liguero. El jugador natural de Málaga ha ido trabajando duro para cumplir con el periodo de adaptación e ir cogiendo los conceptos de juego del cuerpo técnico hasta esperar su oportunidad para disputar el primer compromiso oficial del curso. “Fue un día bastante especial para mí. Un momento que llevaba esperando y se ha hecho un poco de rogar, pero se dio. El cuerpo técnico confió en mí y pude disputar algunos minutos”. El encargado de lucir el dorsal 4 en su espalda, además, comentó el momento en el que el entrenador le llamó para salir. “Todos los jugadores se ponen un poco nerviosos. Todo dentro de la normalidad. En esta categoría, si uno confía en sí mismo, no lo hace nadie. Siempre con mi lema; haga lo que haga al 100% y para adelante. Fueron buenos minutos”.

El estreno de este nuevo miembro de la escuadra universitaria estuvo acompañado, de lo más importante, una victoria para continuar en una línea ascendente. “Se consiguieron los tres puntos que era el objetivo de este partido y seguir con las victorias. Puede ayudar en defensa y también amenazando con fijar a un rival que jugó con alta intensidad. Conseguí con mis cualidades, frenar algunas de las del otro equipo”, expone. Ángel Ramírez, asimismo, tiene muy claro a lo que aspira en esta nueva andadura profesional que ha iniciado tras disputar las últimas dos campañas en Segunda División B con la UD Coineña. “Lo principal es que el equipo crezca y consiga las máximas victorias posibles para llegar al objetivo. Individualmente estoy currando, desde la humildad, y espero llegar, poco a poco, a ser uno de los pilares del equipo”.

Esperar, a veces, no es una cualidad que se incluye en el mundo del deporte y, más aún, cuando se exigen resultados. En este club siempre hay una apuesta por jóvenes talentos y se cuida mucho la proyección de los mismos. El cuerpo técnico, encabezado por Tete, ha estado muy pendiente de todos los jugadores con el único propósito de sacar lo mejor de cada uno de ellos. “Aunque ha sido largo este tiempo, he ido adquiriendo cosas que nunca he recibido en categorías inferiores y, a día de hoy, me siento un jugador más completo que va mejorando en muchos aspectos y pudo aportar mucho al equipo”. Por último, el ala zurdo habla del partido de Liga de próximo sábado 9 de octubre. “Vamos a por todas con las buenas sensaciones de cómo lo estamos haciendo ahora. Un equipo con buenos jugadores, un gran entrenador, una pista bastante complicada y un viaje largo, pero hay más pro que contras para ganar. Tenemos un plantilla fuerte, nuestro cuerpo técnico suma muchísimo y estamos capacitados para traernos los tres puntos de allí”.