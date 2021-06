El ascenso del Antequera, un premio a la constancia

Son tiempos muy felices para el deporte en Antequera. El equipo de balonmano ascendió semanas atrás a la Liga Asobal para volver casi una década después a la élite. El domingo, el Antequera CF logró subir a la Segunda RFEF tras un partido agónico ante el Atlético Malagueño que redondeó una temporada dura, como para todos los equipos de la categoría por la pandemia y el cambio de formato, con dos fases y unos play off. Pero el Antequera supo sufrir para llegar a la última instancia y subir a la nueva Segunda RFEF. Históricamente ya hubo dos ascensos desde Tercera del club, en 1991 y 2008, entonces a Segunda B. Son tres desde el domingo pasado.

Se puede decir que el ascenso ha sido un triunfo de la constancia, a largo plazo. En las últimas temporadas, el Antequera ha sido un reloj en la parte alta del Grupo IX y había jugado tres fases de ascenso a Segunda B, sin éxito. Badajoz, Sant Andreu y Utrera frustraron las opciones del equipo de José Jesús Aybar, el entrenador durante todo este tiempo. Ha sido su sexta temporada al mando en el césped en el club que preside Ángel González. Aybar (48 años) es profesor de instituto y cada día viene a Antequera desde Arjonilla (Jaén), 140 kilómetros de ida y 140 kilómetros de vuelta, un esfuerzo titánico que ha tenido recompensa. El entrenador ascendió al Jaén a Segunda División, donde fue el director deportivo del club. Después llegaría a Antequera, donde ha consumado el logro que anhelaba. Es un entrenador que siempre trabaja con el balón y que tiene especial sensibilidad para entender que no entrena a profesionales. Hay jornaleros del campo, estudiantes y currantes de todo tipo en el vestuario.

El cuadro antequerano ha sido un equipo pétreo, sólo ha recibido 15 goles en 26 partidos esta temporada, los 18 de la primera fase, los seis de la segunda y los dos de play off. 0.57 goles por partido, una seriedad defensiva que se ha rubricado en los dos partidos de play off, en los que la meta de Iván Moreno permaneció imbatida. Valía no recibir ningún tanto para ascender y así fue. Nueve jugadores de la plantilla antequerana pasaron en algún momento por la cantera del Málaga (Iván, Juanjo, Portillo, Sergio Díaz, Alberto Aguilar, Luismi, Sergio Molina, Corbacho y Joselillo), ante cuyo filial consumaron curiosamente el ascenso. Álex Portillo debutó con el primer equipo en la era dorada de Pellegrini, Sergio Díaz también entrenó en aquella época.

La portería, con Iván Moreno, y la zaga formada por Juanjo, Carlos, Álex Portillo y Sergio Día han sido la base. Rafa y Mauro han llevado la manija y han ido creciendo los jugadores de arriba, como Luismi, Sergio García, Sergio Molina, Corbacho y Joselillo.

Alberto Aguilar, que fuera campéon de España de juveniles del Málaga, jugó sus últimos minutos en la prórroga del duelo ante el Malagueño para poner fin a su carrera, que ahora se traslada a los despachos. Será secretario técnico a partir de la próxima temporada y tendrá que prepara una plantilla para competir en una categoría más exigente. Es la decisión del presidente, Ángel González, que también tiene conversaciones abiertas con fondos de inversión para el club y para contratar jugadores que eleven el nivel de un equipo que no tendrá prima por el ascenso. De hecho, jugó el partido decisivo por el ascenso debiéndosele un mes y parte de otro de sueldo. La media de edad de la plantilla es de 26-27 años y se ha revalorizado con la promoción. El club deberá recuperar para participar en la Segunda RFEF, por normativa, la figura de un equipo filial o juvenil. Este último fue retirado de la competición a mitad de temporada para ahorrar gastos.

Conseguido el objetivo, el Antequera acompañará al Vélez como los dos equipos malagueños en la nueva categoría, poniéndose detrás del Málaga en la jerarquía de los equipos de la provincia en la categoría nacional. Por delante, una temporada excitante.