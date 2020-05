El Marbella disputará un play off exprés para subir a Segunda

No se terminó la temporada para el Marbella una la Real Federación Española de Fútbol ya ha comunicado de manera oficial cómo acabará la campaña en Segunda División B. La Comisión de Presidentes Territoriales, reunida bajo la Presidencia de Luis Rubiales, ha decidido por unanimidad trasladar a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada la siguiente propuesta para la resolución de las competiciones no profesionales atendiendo a lo comunicado en la materia tanto por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes. La propuesta estará condicionada a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes. No habrá descensos y los ascensos a Segunda se disputarán en un formato exprés.

Habrá una ruta de los campeones, donde estarán los cuatro primeros de cada grupo (Atlético Baleares, UD Logroñés, Castellón y Cartagena), en unos enfrentamientos que deben decidirse por sorteo. Los dos ganadores tendrán plaza en LaLiga Smartbank. La ruta de los no campeones la disputarán los segundos (Ibiza, Cultural, Barcelona B y Marbella) contra los cuartos (Peña Deportiva, Valladolid B, Cornellá y Yeclano). Por otro lado, los terceros clasificados entre ellos (Atlético de Madrid B, Athletic de Bilbao B, Sabadell y Bajadoz). Los ganadores de esas eliminatorias pasarán a semifinales, donde también estarán los dos perdedores de la ruta de los campeones. Los dos que accedan a la final ascenderán a la categoría de plata.

Todos estos encuentros se realizarán sin afluencia de público dadas las obligadas normas de cumplimiento que nuestras administraciones han decidido implementar por las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos. En relación con las horas de los encuentros, se acordarán conjuntamente con las Federaciones territoriales, con el objetivo de que se garantice la Salud de todos los participantes. Aún se desconoce el lugar para estos formatos, aunque, según apuntan varios medios nacionales, las opciones de Las Rozas en Madrid o Pinatar en Murcia tienen muchos enteros.

Especificaciones para la temporada 20/21

Con este formato de resolución de Segunda B y Tercera División, y teniendo en cuenta que no habrá descensos, pero sí ascensos, la Segunda División B contará con 100 equipos que se dividirán en 5 grupos. Dado que la duración de la temporada 20/21 será algo inferior a lo habitual, se recomendará el formato de sub grupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones. Próximamente se darán más detalles. Terminada la temporada 20/21, y una vez aplicados los ascensos y descensos de Segunda División A, se creará una nueva categoría con su propia competición en la temporada 21/22 entre Segunda División A y Segunda División B con dos grupos de 20 equipos.

Por razones de salud, al terminar las fases de ascensos, con posterioridad a la situación habitual y al disponer de menos jornadas de competición se competirá en sub grupos con una fórmula que garantizará aproximadamente 30 jornadas de campeonato. Este play off exprés comenzarán dos semanas o tres después de que se reinicie la vuelta de la Liga profesional.