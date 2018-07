Se despide Rioja, llega Mustafá

Luis Rioja finalizó ayer su etapa en el Marbella. El extremo sevillano era un de los jugadores más veteranos del club con casi dos años defendiendo la elástica blanquilla. Durante su ciclo en el conjunto marbellí, Luis disputó 50 partidos y deja cinco goles en su lista. Con su marcha, los jugadores que militaron la pasada temporada en el equipo son Añón, Javi Moreno, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Indiano, Wilfred y Álex Bernal. El resto de la plantilla la completan jugadores de la cantera o fichajes recién incorporados este verano.

El presidente de la entidad, Alexander Grinberg, quiso hacerle una despedida especial agradeciéndole "todo lo que le ha dado al equipo". El mandatario ruso destacó que "hoy es un día triste porque se va Luis tras casi dos años con nosotros y feliz porque se va a un club más grande". En su cariñoso mensaje de despedida, Grinberg apuntó que "no va a defraudar en el Almería y le auguro un futuro espléndido". "Dentro de poco jugará en Primera", remató.

Con relación a su salida, el club no puso ningún impedimento. Al contrario, le facilitó todo lo necesario para que pudiera desembarcar en el club de Segunda. "Gracias al Marbella he podido dar el salto a un club profesional y a la Segunda División". "Sin el Marbella no habría sido posible", reconoció ayer Luis.

Su lista de agradecimientos es muy larga puesto que reconoce que "no quiero dejar fuera a nadie". Por un lado, apuntó que "quiero darle las gracias al club por estos años. Aquí he sido feliz y siempre recordaré Marbella con gran cariño", proseguía el sevillano. También tuvo palabras de cariño hacia la que fue su afición: "Una afición cercana y que te cuida y hace que rindas más".

Durante la temporada 2016/17, el futbolista no estaba dando su mejor nivel. Así lo quiso reconocer ayer en su despedida. Sin embargo, el jugador prosiguió afirmando que "estaba en deuda con la afición y este año sí he hecho mi fútbol, he podido hacer disfrutar a la afición y disfrutar yo también sobre el césped".

En su nuevo club, Luis se reencontrará con una cara conocida, José Corpas. "Él llegó unas semanas antes y me está ayudando a acoplarme al grupo", aseguró Rioja.

A las preguntas acerca de cómo encara su primer año en Segunda División, Luis quiso declarar que "lo afronto con mucha ilusión". "Es un paso más en mi carrera y tengo que aprovecharlo", continuó.

La despedida de Rioja no fue la única novedad ayer en Marbella. Por la tarde, el club hacía oficial la llegada de un nuevo fichaje, Mustafá Azman. El recién llegado juega en la posición de extremo, tiene 30 años y puede competir en ambas bandas. El jugador argelino, procedente del Melilla, firma por el conjunto marbellí una temporada. Mustafá tiene experiencia en Segunda B, donde acumula más de 7.000 minutos y ha materializado 17 goles en 115 partidos jugados.