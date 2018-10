"La situación que tenemos en la tabla es circunstancial"

Hay un dicho que afirma, que la experiencia es un grado. Algo que confirma Juan Francisco Funes Arjona (Loja, 1983), que pese a tener situado al CD El Palo colíder del Grupo IX de Tercera División; prefiere ser cauto y no lanzar las campanas al vuelo. Tras una trayectoria como jugador en Tercera División y Primera Andaluza, Funes decidió dar el salto a los banquillos hace diez temporadas. Ahora tiene el reto de volver a situar al conjunto paleño en la categoría de bronce del fútbol español. Trabajo, constancia y no pensar en un futuro demasiado lejano son los principios por los que se rige el entrenador granadino.

–¿Qué siente la plantilla cuando mira la clasificación y se ve colíder junto a el Motril?

–Ahora mismo estamos con mucha tranquilidad. Somos conscientes de que llevamos solamente diez jornadas disputadas. La situación que tenemos ahora mismo en la clasificación es circunstancial y tampoco hay que obsesionarse con ello.

–Al fin y al cabo eso tiene que influir en el vestuario, ¿cómo gestiona la plantilla sabiendo que no hay nada hecho todavía?

–En primer lugar, creo que tengo la suerte de dirigir a una plantilla que ha vivido esta situación antes y es algo positivo. Después, tenemos que ser conscientes que lo importante es centrarse en el presente más inmediato; que es el que te va a dar la oportunidad encontrarte con un futuro mejor. Entonces lo importante es pensar en el partido siguiente, lo demás no tiene sentido. El equipo está llevando la situación bien.

–Con seis equipos en cuatro puntos de diferencia, la parte alta de la clasificación está cara en el inicio de temporada...

–Este año va a ser una temporada muy dura. En mi opinión van a estar siete u ocho equipos peleando hasta el final. También tenemos que ser conscientes que habrá equipos que se enganchen, caso del Mancha Real que tiene una gran plantilla y no han empezado bien la temporada. Al final es lo que ocurre cada temporada, sabemos que hasta marzo habrá 10 equipos con posibilidades y después serán cinco o seis equipos que lucharán por los cuatro puestos que dan derecho a jugarse el ascenso de categoría.

"Tengo la suerte de dirigir a una plantilla que ha vivido esta situación antes y es algo positivo", dice

–¿Qué grado de importancia tiene hacer del Nuevo San Ignacio un fortín para los rivales?

–Eso es muy importante y lo que buscamos. Para poder estar en los puestos de privilegio es vital sumar semana tras semana. Para poder llegar al final con opciones es fundamental sumar en casa y poder hacerlo fuera. Esta temporada hemos mejorado jugando a domicilio respecto a otras temporadas. El equipo está trabajando para que esto pueda seguir de esta manera.

–¿Hasta que punto un entrenador tiene que ejercer el papel de psicólogo con la plantilla?

–Bueno, la verdad que no sé hasta que punto puedo llegar a desempeñar ese papel. Hay que tener en cuenta, que es importante mostrarle al equipo la realidad de lo que pasa y que sean capaces de entenderlo. Así podemos ser un grupo más fuerte. Creo que un equipo cuando está unido puede competir bien y hace cosas importantes. Por encima de la técnica y la preparación física, es evidente que cuando un equipo funciona con buen ambiente las probabilidades de tener éxito aumenta de manera considerable. Esas cosas son mucho mas importante que las otras, hay que cuidarles y que se sientan lo importante que son.

–La Tercera División es un categoría de la que se suele desconocer su dureza. ¿Hasta que punto es complicada?

–Es una situación difícil, lo hemos manifestado siempre. Somos semiprofesionales con poco recursos. Poner a tantos equipos con partidos a tres días vista es una barbaridad, que provoca que a veces no disfrutes ni de la propia competición.

–¿Qué sacrificio tienen que hacer los jugadores para poder jugar los encuentros?

–Sin ir más lejos, hace unas jornadas tuvimos tres partidos en una semana. Hay jugadores que te dicen que tienen que trabajar y no pueden ir o tienen que pedir favores en el trabajo. Si al final vienen, lo hacen después de una jornada de trabajo. Es una barbaridad, que necesitamos que se mejores.

–Los jugadores, sin ser plenamente profesionales, hacen el mismo trabajo pero con más dificultades...

–Eso es, al final no se ve todo lo que hay detrás. A pesar de que en la carga de trabajo somos como profesionales, no tienes casi recompensa económica. Además, en temporadas con tantos equipos cuesta disfrutar de la competición. Pero es lo que tenemos, tampoco quiero que suene a excusa ya que todos los equipos estamos en igualdad respecto a esta situación.

–La competición no da descanso y mañana jugáis ante el Torremolinos. ¿Cómo afrontáis el choque?

–Ahora nos espera un pequeño Tourmalet, con partidos bastante complicados. El año pasado contra el Torremolinos tuvimos un punto de inflexión. Llegábamos tras sumar una racha de triunfos y perdimos allí, lo que nos hizo dejar pasar la ocasión de seguir en los puestos de arriba.

–¿El equipo tiene una especial ganas de disputar el encuentro tras lo de la pasada temporada?

–Sí, es un partido que afrontamos con muchas ganas. Además, después recibimos al Antequera, en una nueva semana de tres partidos. Es un choque especial y difícil para nosotros, aunque esperemos que se de bien. La parte positiva es que pese a jugar como visitantes, lo hacemos en Cártama y ellos tampoco tendrán la comodidad que se siente jugando en casa.

"Cuanto más disfrutemos del trabajo que hacemos día a día, será mucho mejor lo que venga después", admite

–¿Dónde está el techo de este equipo?

–El techo de este equipo está donde ellos entiendan que tiene que estar. Trabajamos con la firmeza de que ese techo se puede disfrutar. Pero tenemos que hacerlo siempre en el presente inmediato.

–Menciona el presente inmediato, ¿qué importancia tiene inculcar esa idea en el grupo?

–Para mí es fundamental que los jugadores se empapen de este principio. Cuanto más disfrutemos del trabajo que hacemos día a día, será mucho mejor todo lo que venga después. El nosotros tiene que estar por encima del yo, eso es lo que te da la posibilidad de disfrutar cuando acabe la temporada. No podemos distraernos ahora, por el hecho de seamos colíderes. Aún no hemos logrado nada y tenemos mucho por hacer.

–¿Cuál es su sueño para esta temporada?

–Al igual que he dicho antes, prefiero no pensar en nada que no sea el partido ante el Torremolinos. Todos tenemos sueños, pero no quiero que eso nos distraiga durante la temporada ya que no nos conducirá a nada de provecho.