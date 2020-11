Un líder feroz visita al UMA Antequera (13:00)

El BeSoccer UMA Antequera tiene una cita complicada este fin de semana. El Levante visitará el Fernando Argüelles el sábado 14 a las 13:00 horas (101TV) situado en lo más alto de la clasificación con todos los partidos que ha jugado ganados y una sensación de superioridad buena en el arranque. Los de Moli, cuartos por la cola, tratarán de dar la sorpresa en un envite que no tendrá público en las gradas.

"Intentaremos rescatar puntos, no perder. Sabemos que esta semana tenemos a un rival superexigente, imbatido, ha ganado todos los partidos y quieren seguir sumando. Lo pondrán muy difícil, nosotros intentaremos que sea su primera derrota. Es de los partidos en los que no hay que darles nada de motivación a los jugadores. es motivante jugar contra un rival que es líder, imbatido, ha ganado todos los partidos, va sobrado de calidad. Es un equipo hecho con buenos jugadores, para ganar títulos. Es de los partidos en los que la gente sale enchufada sin decirle nada", explicó el entrenador de los andaluces antes del choque.

El Levante ha jugado seis encuentros por lo que aún tiene dos pendientes que se han visto aplazados; el UMA sí que ha disputado ocho jornadas y ha empatado tres, ganado una y perdido el resto.

"Intentaremos no cometer errores. No por nada, si no porque ellos no van a perdonar. Son gente que define muy bien, jugadores con muchísima calidad. Debemos jugar al 120%, todos a una, no cometer errores y a partir de ahí ponérselo difícil al rival. Hemos madurado todos, el primer año pagamos la novatada, el segundo más de lo mismo y este estamos intentando demostrar que estamos más hechos. Con humildad, estamos ahí abajo y no hemos ganado nada, pero es verdad que el partido que antes se nos iba en los minutos finales, ahora estamos sacando puntos", insistió Moli que espera ver una cara más madura de su equipo que le ha permitido sacar puntos en el arranque de la competición.