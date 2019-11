El Málaga femenino reaccionó al un gol tempranero del Levante B y golpeó rápidamente al conjunto local con goles de Arantxa y Adriana. En un par de minutos, antes del descanso, y con una solvencia envidiable, el equipo andaluz fue capaz de resolver un choque complicado que le da un respiro en la tabla y un saco de confianza.

Ambos equipos protagonizaron unos primeros minutos tibios, de tanteo entre ambos. Las defensas fueron las grandes protagonistas y no fue hasta el 8’ cuando las granotas intentaron sorprender a Noelia por mediación de Fiamma. La guardameta blanquiazul no tuvo problemas y palmeó sacando el balón. Un minuto más tarde, la oportunidad fue para el Málaga. Encarni cabeceó un balón procedente de córner y el esférico se fue rozando el travesaño. Pocas opciones hubo hasta el minuto 18 cuando Ana adelantó al filial del Levante con un disparo que Noe no pudo parar (1-0).

La dinámica cambió y pasada la media hora de juego, la colegiada señaló una falta directa en el balcón del área que Arantxa se encargó de lanzar. El trallazo fue directo al fondo de la red defendida por Ángela y puso las tablas (1-1). Sin tiempo para celebrarlo, un error en la salida de balón del Levante fue aprovechado por Adriana. La turolense no dio opción alguna a la zaga local: armó la pierna y el disparo volvió a hundirse en el fondo de la portería levantina dos minutos después de que llegara el primer gol malacitano (1-2). Una reacción perfecta para las andaluzasz.

Las locales tuvieron la opción de empatar gracias a un disparo de falta directo que Nerea mandó muy por encima de los tres palos defendidos por Noelia y con el 1-2 favorable a las de José Herrera se llegó al descanso.

Con la segunda parte en juego y transcurridos los cinco primeros minutos, Adriana estrelló el balón contra la madera granota. Herrera movió el banquillo y dio minutos a Farfán y Edna en sustitución de Cintia y Ornella respectivamente.

La defensa malaguista dejó sin opciones de empate al Levante y las blanquiazules intentaron hacer el tercero con disparos de Adriana y un cabezazo de Edna que no encontraron fortuna. La escuadra malacitana supo como contener a su rival, mantener el ritmo del encuentro y al final el electrónico se quedó con el 1-2 a favor del Málaga Femenino.

Ficha técnica:

1-Levante UD Femenino ‘B’: Lena, Paula, Sandra, Ángela, Andrea, Tania, Teresa, Paula Durán, Nuria, Fiamma y Nerea -once inicial- Sara, Mar, Paula, Ainhoa y Natalia.

2-Málaga CF Femenino: Noelia Gil, Encarni, Postigo, Olmedo, Clo, Pamela, Adriana, Arantxa (Judi, 77’), Ornella (Edna, 57’), Cintia (Farfán, 57’) y María Ruiz (Carol, 67’) -once inicial- Lucía, Farfán, Ayano, Judi, Carol Glez., Marina y Edna.

Goles: 1-0 (Ana, 18’); 1-1 (Arantxa, 32’); 1-2 (Adriana, 34’).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Reto Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva del Levante UD en Buñol (Valencia).