El malagueño Neat y su partida al FIFA con Ronaldo Nazario

Ander Tobal, más conocido como Neat110, es el mejor jugador español de la legendaria saga FIFA. Sólo tiene 16 años, pero juega con el equipo que auspicia el Real Valladolid, con el que lidera la actual eLaLiga Santander y ya ganó la anterior, los Pucela Zorros. El club pucelano, presidido por Ronaldo Nazario, ha apostado por esta creciente división de videojuegos, fichando al malagueño.

Y Neat tuvo la oportunidad de jugar al FIFA con el que fuera grandioso futbolista brasileño. Con retos como jugar con los ojos vendados, con el mando del revés o desde fuera de la habitación donde se desarrollaba la partida, el joven malagueño desafió con sus habilidades al ahora presidente del Valladolid y ex delantero.

Neat, tras recibir el interés de muchos equipos, terminó firmando por DUX Gaming, que tiene como propietarios a Thibaut Courtois, Borja Iglesias y el conocido youtuber DjMaRiiO. En él también está Gravesen, uno de los mejores jugadores de siempre de FIFA. Y la malagueña Laura Moreno, en el mundillo LaurixGames, representando ambos al Real Zaragoza en la eLaLiga Santander. También están otros como Adriman o Zezinho, también reconocidos en el mundo que gira alrededor del juego de fútbol. Ander está demostrando un gran nivel en su primer año compitiendo, con el respaldo además de una gran organización detrás. Incluso venció en un encuentro a Anders Verjgang, un danés de 14 años que está catalogado como el mejor jugador del mundo.

"Gracias a mi equipo Team DUX Gaming me siento más preparado ya que contar con Lgend el entrenador y Mediapuntismo me hace darme cuenta de mis errores y puede subsanarlos, también a mis compañeros de los cuales aprendo muchísimo, como Zezinho y Gravesen. Mi objetivo es dar lo mejor de mí mismo tanto a nivel nacional como internacional, pero al final es mi primer año compitiendo", decía hace unos meses Neat sobre cómo afronta el reto en Marca, que hablaba de su ascensión: "Me vi a gran nivel en torneos más pequeños y amateurs. Me animé porque quería ver hasta dónde podía llegar. Lo cierto es que apunté por mi cuenta. He jugado a fútbol federado desde los cinco años, lo he dejado recientemente para centrarme en el FIFA y en los estudios".