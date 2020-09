Rublev, siguiente escollo de Davidovich en Roland Garros

Andrey Rublev es el siguiente escollo de Alejandro Davidovich en Roland Garros. El malagueño peleará con el ruso, número 12 del mundo, por un puesto en tercera ronda. Allí espera el ganador del encuentro entre Lajovic y Kevin Anderson. Pero eso ya es adelantar acontecimientos. El pupilo de Jorge Aguirre tiene un reto importante este jueves (desde las 15:30 horas si no hay retraso en Eurosport) en el polvo de ladrillo parisino, en un duelo inédito en el circuito hasta la fecha. Su rival, de 22 años pero que lleva en el universo ATP desde 2014, es uno de los tenistas más en forma en esta extraña temporada. 26 victorias suma el moscovita, que sólo tiene por delante a Novak Djokovic (32), actual número uno.

El ruso ganó el ATP 500 de Hamburgo hace unos días frente al griego Tsitsipas, lo que evidencia su estado de forma. Tal es que pese a un mal partido en su estreno el gran slam francés, último del curso, ganó. Lo hizo en tres horas y 20 minutos y después de cinco sets a Sam Querrey. Un esfuerzo titánico para darle la vuelta a un partido en el que estaba contra las cuerdas (0-2 en sets). Pese al triunfo, no estaba contento Rublev con su actuación. "Inmediatamente después de la final (en referencia a Hamburgo) fuimos al hotel a recoger las cosas, fuimos directamente al aeropuerto y volé a París. Al día siguiente entrené, con mi entrenador, y hoy (por el martes) jugué el partido. Me sentí completamente agarrotado. Desde el primer punto de partido hasta el último estaba completamente congelado. No pude dar un paso, solo pude golpear... No muchas veces estuve así de agarrotado", explicaba.

"De todos modos, estoy feliz de ganar, estoy vivo y tengo otra oportunidad de cambiar esto, una oportunidad más de mostrar una actitud diferente, un juego diferente. Así que espero poder hacerlo", seguía el tenista de Moscú: "Hay un largo camino por mejorar, aunque nos llevemos el partido, que mi actitud fue horrible. Tuve mucha suerte. Creo que me llevo un regalo extra. No sé por qué ni para qué. Pero sí, la actitud fue realmente horrible. Si quiero mejorar y quiero competir a un buen nivel, esto no es aceptable. Necesito cambiarlo".

Ahora le espera Davidovich, que en su emergente carrera (dos años menor que Rublev) sólo se midió a un jugador con mejor ranking (Zverev en el US Open). Ambos llegan en el techo de sus trayectorias a un duelo sugerente. El malagueño se impulso con más o menos solvencia al local Mayot. "Es de locos como en un año cambia el juego de una persona. El objetivo era crecer como persona, como jugador, hacer evolucionar mi juego. Mi única expectativa es seguir creciendo, tomando experiencia. Hoy es el primer partido que he ganado en tres sets", aseguraba el de la Cala del Moral, refiriéndose de nuevo al aspecto mental: "Hemos trabajado bastante duro con mi psicólogo la parte mental, con meditación y yoga, aunque me escaqueo pero sé que tengo que hacerlo. He hecho trabajo mental en cuarentena y me doy cuenta de que cuando estas centrado juegas a tu nivel, no tienes que hacer los altibajos que hacía antes". Una victoria podría darle otro salto importante.