El triunfo de España para un 'once' de jugadoras malagueñas: "Nos decían que las niñas no podían jugar al fútbol"

Málaga Hoy ha querido dar voz a once jugadoras de fútbol de la provincia con motivo de la victoria de la Selección de Fútbol Femenino. Ésta pasará a la historia por asentar las bases de este deporte entre las niñas y mujeres. Antes de ellas, ha tenido que transcurrir un camino largo en el que muchas pusieron su grano de arena para conseguir que hoy en Málaga haya tantos equipos y tantas chicas motivadas por el fútbol.

Ya no se volverá a usar la frase “juegas como una chica” ni éstas serán dejadas de lado en los patios del colegio cuando se formen equipos para un partido. Tampoco serán tantas las que no se animen a jugar por vergüenza o por ser un deporte relacionado con lo masculino.

A partir de ahora tendrán referentes a los que aferrarse. Ya no están solas. Además de ellas, hay otras que han estado luchando fuera de los focos. Sin ellas, en la provincia de Málaga no habría 24 equipos de fútbol femeninos en competición.

Las chicas, muchas de ellas ahora mujeres, que se sumaron sin miedo al fútbol femenino han vivido con emoción e ilusión el título de campeonas del mundo de la Selección. Frente a ellas tienen a referentes que les hacen ver que no es una utopía ser jugadora profesional de fútbol.

Rocío Nadales

Rocío Nadales comenzó jugando en un equipo de fútbol masculino con 7 años ya que no había niñas para hacer un equipo únicamente femenino. "Siempre me decían ten cuidado con los niños que son más brutos y que tienen más fuerza. Pero la verdad es que al haberme criado jugando con ellos en la calle estaba acostumbrada", añade la jugadora.

Ahora con 21 años juega en el equipo femenino de Santa Rosalía de Maqueda en el que es entrenadora. Afirma que en los últimos años se han apuntado un mayor número de niñas y que con el triunfo en el Mundial de la Selección Española se triplicará. Nadales asegura: "Se han creado referentes, las niñas ahora van a querer ser como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Irene Paredes".

Paloma Valenzuela

Paloma Valenzuela (20 años) lleva jugando toda la vida en su casa y en el patio del colegio, pero a nivel federado comenzó a los 16 años. Desde esta edad y durante cuatro años ha estado en el CF Puerto de la Torre hasta enero de este año, que comenzó a jugar en el PFC Málaga.

Durante estos años, ha podido vivir el poco apoyo que reciben los equipos femeninos: “Las niñas siempre teníamos los peores horarios, jugábamos por la noche, cuando hacía frío. Casi nadie quería ponerse de entrenador, hemos estado con gente de relleno porque nadie quería encargarse de nosotras. Mientras, veíamos que los hombres se peleaban por tener un puesto en alguno de los equipos masculinos y básicamente nosotras siempre teníamos las peores condiciones, para nosotras era el hueco que sobraba”, asegura.

“Yo creo que nadie podía llegar a pensar que esto podía pasar porque nunca se ha apostado lo suficiente en el fútbol femenino. Me siento muy orgullosa de lo que han conseguido las chicas porque ahora las más pequeñas tienen el reflejo y unas ídolas que yo nunca tuve gracias a lo que consiguieron el domingo”. De cara al futuro del fútbol, reflexiona sobre ello y afirma que cree que en los equipos de fútbol base va a ser un impulso: "Muchas niñas van a querer apuntarse porque ahora saben que es posible soñar con ser futbolista”.

Alexandra Cordón

Con 6 años eligió como deporte el fútbol. Hace cinco se fue a Alemania, por trabajo dónde continuó su pasión por este deporte en un equipo local, en SV Fühlingen-Chorweiler. Allí vio que les daban más importancia al equipo femenino.

Y ahora que España levanta la copa Alexandra Cordón se encuentra "muy contenta" y espera que este triunfo haga que "se mire más a las mujeres".

Lydia Leal

Lydia Leal jugaba de pequeña al fútbol y el año pasado decidió retomarlo a sus 21 años para quitarse la "espinita" que aún conservaba. En la actualidad juega en el Benamiel.

La jugadora ha sentido desigualdad frente a los hombres en este deporte. Sobre todo para la disponibilidad de campos y horarios. Espera que tras la victoria del equipo español las cosas cambien a mejor, aunque es consciente de que "no será de un día para otro".

Cecilia Zarzuela

Cecilia Zarzuela empezó a jugar con 6 años. Ahora a los veinte todavía no tiene equipo. El año pasado estuvo jugando en el Atlético Torcal de Málaga y de hecho fue convocada a una concentración por la Selección española de fútbol sala. El triunfo del domingo supone un avance. “Cada vez se está viendo como crece el fútbol femenino y no está tan eclipsado por el masculino. Aunque sí es verdad que no ha tenido la misma repercusión como tuvo el Mundial de 2010 masculino”, aclara.

También, asegura que para los aficionados este deporte siempre ha sido masculino y no tanto femenino. “Simplemente necesitábamos un poco de visión y con esto seguro que ayuda al proceso”. Como en todo siempre suele haber dificultades a la hora de dar pequeños pasos en este mundo. Un problema al que se enfrentan muchas niñas son los insultos o golpes. ”Todas los hemos recibido, sobre todo cuando éramos más pequeñas. Por el hecho de ser chicas en un mundo de chicos pues ya recibíamos”.

Deseada Rojas

En el año 2000 empezó a jugar y todavía recuerda que no había categorías en el mundo femenino. “Jugaba contra las de 30 años y no había ningún tipo de orden”. Desde hace cinco años se ha visto como ha ido cambiando, también a la hora de obtener los medios para poder jugar como la vestimenta y los desplazamientos.

Actualmente con 31 años juega en el Puerto de la Torre. Es otra de las malagueñas que ha estado durante muchos años jugando al fútbol y sigue disfrutando de él. En este tiempo ha visto que se han logrado muchas cosas: "Antes muchos equipos no querían el fútbol femenino”.

Miriam Bornao

Su nombre destaca en el mundo del fútbol femenino. A sus cuarenta años es la presidenta del Club deportivo Cala de Mijas, además de ser una de las jugadoras del equipo. Creó su propio club porque desde pequeña se había enfrentado a que no podía jugar ni con los niños y destaca que iba a los campos de fútbol con sus amigos y que los entrenadores no le dejaban jugar: “Me decían que las niñas no podían jugar al futbol”.

De este triunfo de la selección española se siente responsable por el trabajo de muchas mujeres y hombres que llevan muchos años luchando por darle visibilidad.

Raquel Díaz

Raquel Díaz empezó a los diez años a jugar en la calle con los niños. Actualmente juega en el PFC Málaga, un club femenino que creó el año pasado su primer equipo en la liga profesional, quedando primeras de grupo.

“Cada vez hay más equipos, cuando empecé yo eso era impensable” aclara. Argumenta que no tenían horarios, vestimenta y un campo en el que jugar. Las niñas se conformaban con lo que tenían. Díaz espera que con la victoria de la selección se consiga un triunfo dentro del campo y fuera de él más visibilidad.

Carmen Perelló

Empezó a jugar a los 7 años y a sus 37 años de edad sigue jugando al fútbol en el Cala de Mijas tras pasar anteriormente 15 años en el club de Benalmádena. A pesar de los avances en este mundo, para Carmen la victoria de la selección española no supone ningún cambio en la trayectoria del fútbol femenino.

A lo largo de los treinta años que lleva su carrera deportiva ha visto que siempre el masculino era el que tenía más medios económicos. "No teníamos ni fisio para cuando nos lesionábamos”, asegura.

Ana Pérez

Ana Pérez tiene 28 años y lleva de los 18 chutando el balón como federada. Tanto Fútbol 11 como sala. Esta jugadora de Alhaurín de la Torre ha vivido lo que es no tener equipo en su localidad y tener que esperar para tener carnet y poder conducir hasta Málaga.

El triunfo de las femeninas, comenta, va a hacer cambiar el panorama del fútbol femenino para mejor. “Hay mucha gente que ha visto a la Selección Española y ha visto que hay un gran nivel en el fútbol femenino. Yo creo que se apuntarán más niñas al fútbol porque la selección española es un reflejo de todo lo que ha llegado a trabajar el fútbol femenino”.

Para ella, jugar profesionalmente es imposible, pero espera que esto pueda cambiar para las futuras generaciones. "El fútbol femenino está teniendo más tirón por el hecho de que las selecciones están ganando y los equipos pueden hacer cantera, eso creo que impulsa más a las niñas a poder dedicarse más profesionalmente al fútbol”.

Desirée Pozo

Desirée Pozo, de 31 años, ha estado jugando tanto en España como Italia. La victoria del domingo, opina, “es un triunfo de todas”. “Que tuviera tanta mediación y tanta gente que las siguieran... Eso hace años era impensable, entonces las mujeres jugando al fútbol parecía que no era deporte para ellas”. Además, cree que verdaderamente este triunfo va a suponer un cambio. “Sobre todo en el pensamiento”, explica, “ya no se va a creer que el fútbol femenino es diferente al masculino, sino que ya va a ir más al unísono y las niñas de ahora van a tener unas referentes. Por lo tanto, que van a fomentar mucho más el fútbol femenino, que antes no se veía tanto”.