El Gobierno se compromete a hacer el apeadero de Cercanías de Nuevo Torrequebrada: "Va a ser una realidad"

La ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, ha mostrado este domingo el compromiso del Gobierno central con el impulso del nuevo apeadero en Nuevo Torrequebrada en Benalmádena. "Va a ser una realidad", "ha subrayado.

Así, ha valorado que es "un proyecto que ha sido muy demandado por la ciudadanía y del que Víctor Navas –alcalde y candidato socialista– ha sido especialmente reivindicativo durante más de nueve años, por lo que hoy [por este domingo] damos nuestro compromiso explícito para que se haga realidad", ha dicho.

"La mejor garantía de que ese proyecto salga adelante es que Víctor siga siendo el alcalde de Benalmádena", ha señalado Sánchez en una visita al municipio, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, y al candidato socialista a la Alcaldía, Víctor Navas.

La ministra ha incidido en que "queremos dar ánimos e impulso a esta infraestructura, que va a ser una realidad, cuando llegamos los socialistas al ministerio no nos encontramos nada sobre este proyecto en los cajones y vimos que no había una voluntad explícita de llevarlo a cabo. Por eso este Gobierno si se compromete, empezaremos con los trabajos para que salga adelante", ha afirmado.

"Compromiso del Gobierno Central con Málaga"

"Es una muestra más del compromiso del Gobierno de España con Benalmádena y con la provincia de Málaga, creo que lo hemos demostrado con más de 400 millones de euros de un total de más de 2.700 millones en Andalucía con proyectos con nuevas conexiones ferroviarias con Granada y Sevilla, la entrada en funcionamiento de Avlo con Madrid, con el enlace de Benalmádena este con la A-7, la conexión del aeropuerto con la hiperronda y, por lo tanto, que señalemos claramente dónde están las inversiones y el compromiso con Andalucía y con Málaga", ha concluido.

Por su parte, Daniel Pérez ha destacado que el hecho de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se haya comprometido con el impulso del apeadero de Cercanías en Nueva Torrequebrada "es fruto del empeño de Víctor Navas en que esta zona cuente con un nuevo elemento que mejorará no solo la movilidad sino que servirá para que Benalmádena esté mejor conectada con la capital, lo que redundará en un respaldo al crecimiento de esta zona", ha dicho.

El también candidato socialista a la Alcaldía de la capital ha destacado la importancia que este impulso a la línea C1 de Cercanías "por las implicaciones que tiene para las conexiones de la Costa del Sol con Málaga por el impulso a la creación de sinergias con los grandes núcleos de población de toda la Costa del Sol, de ahí que una nueva parada de este tren que conecta a diario a miles de malagueños y malagueñas amplíe su crecimiento a la zona de Nuevo Torrequebrada", ha detallado.

Pérez ha explicado que al año más de once millones de personas usan la linea C1 y C2 de Cercanías. "Por lo que su refuerzo y mejora de las instalaciones es una noticia positiva para la capital y los municipios del entorno que forman la conurbación de la Costa del Sol".

Además, ha recordado que "solo el mes pasado fueron casi un millón de pasajeros, una línea que además es gratuita para los abonados que hacen uso cotidiano gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez y ayudan a mejorar el medioambiente con medios como el Cercanías", ha apostillado.

También ha señalado que ya el pasado año, Navas pidió el compromiso del ejecutivo central con esta nueva infraestructura y que, tras el proceso de recalificación de los donde se situará este apeadero, "el ministerio ha recogido el guante y da solución a una reivindicación histórica de los vecinos de estas zona gracias a que hay un gobierno socialista en Madrid y otro en Benalmádena", ha expresado.

"De nuevo un gobierno socialista avanza en la unión de los municipios de Málaga y en la mejora de este servicio. Bajo el liderazgo de presidentes socialistas el gobierno de España es el que más ha invertido en las líneas de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad en la provincia de Málaga", ha asegurado.

Para el dirigente socialista, este avance "supone una muestra más de que cuando gobierna el PSOE le va bien a Benalmádena, por eso el próximo 28 de mayo Víctor Navas conseguirá el respaldo necesario para seguir siendo el alcalde que permitirá que el municipio siga creciendo", ha concluido.

Víctor Navas: "El PSOE cumple con Benalmádena"

Por su parte, Navas ha resaltado que "el PSOE cumple con Benalmádena: el Gobierno de Pedro Sánchez es el que ha desbloqueado todos los grandes proyectos de ciudad: desde la mejora de los accesos a la ciudad desde el punto kilométrico 222 a la ampliación del espigón semi sumergido de Malapesquera".

"Y ahora da respuesta a una antigua demanda de los vecinos de Nuevo Torrequebrada, una de las principales zonas de expansión urbanística de la localidad, que con la creación de este apeadero, verán su calidad de vida y movilidad plenamente mejorada", ha añadido.

Para el candidato socialista, "dentro de nuestro trabajo por mejorar la movilidad en Benalmádena, a esta apuesta por el nuevo apeadero de Nueva Torrequebrada hay que añadir la reciente puesta en marcha del transporte a demanda, que ya permite a los vecinos de esta zona desplazarse hasta la parada del Cercanías en Torremuelle mientras seguimos avanzando para que este nuevo apeadero en la zona sea una realidad".

Por último, "frente al compromiso firme del Gobierno de Pedro Sánchez con Benalmádena, ha reprochado "la deslealtad del PP con Benalmádena y su ciudadanía: durante su última etapa en el Gobierno municipal presumían que esta parada era una realidad, pero a nuestra llegada en 2015 no encontramos absolutamente nada. Si verdaderamente les preocupa el bienestar general de los vecinos y vecinas, y no sus intereses partidistas, habrían mantenido lealtad institucional y habrían sumado esfuerzos para avanzar en su consecución, pero la realidad es que no aportaron nada durante su etapa al frente del Ayuntamiento", ha concluido.