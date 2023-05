Juanma Moreno: "El Gobierno es valiente para insultar a Andalucía y no para criticar a colaboradores de ETA en Bildu"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros sean "valientes" a la hora de "atacar e insultar" a esta comunidad autónoma y a su Ejecutivo y no para criticar que en las listas electorales de EH Bildu aún continúan "37 colaboradores de ETA".

Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en Málaga en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde ha presentado al alcalde de la ciudad y candidato a la reelección por el PP, Francisco de la Torre. El presidente se ha referido a la "romería de ministros", algunos realmente "desconocidos", que se está produciendo en Andalucía con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo, y ha censurado que no vengan a hacer propuestas "razonables, sensatas y educadas", sino que se dediquen a atacar e insultar al Gobierno autonómico, al que se ha llegado a tachar de "loco" en las últimas horas por parte de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En su opinión, esto pone de manifiesto que Pedro Sánchez está "muy nervioso" y su Gobierno está "fuera de control en los ataques a Andalucía". "Me gustaría que esa valentía que algunos demuestran en atacar e insultar a Andalucía, la tuvieran para criticar que todavía hay 37 colaboradores de ETA en las listas electorales de Bildu", según ha dicho Juanma Moreno, que ha insistido en expresar que le gustaría que el Gobierno central tuviera esa valentía "para defender la dignidad, la memoria y la justicia" de las personas asesinadas o de los que perdieron la vida de un ser querido "a manos de una banda asesina como ETA".

Juanma Moreno ha pedido a Sánchez y sus ministros "respeto a Andalucía y a los andaluces" porque es una tierra que se está labrando su futuro. En su opinión, en las elecciones del día 28, hay que elegir entre dos modelos: El de los "gritos, los insultos y la radicalidad" y el de la "buena gestión, la fiabilidad y la no improvisación", que es el que le gustaría tener para el Gobierno de España, según ha apuntado.

De la Torre critica la "respuesta tímida" del Gobierno con las listas de Bildu

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha afeado este miércoles que "haya habido una respuesta tan tímida, suave, desde el ámbito del Gobierno actual" en relación con las listas electorales de EH Bildu, y ha incidido en que "me parece igualmente no entendible, no presentable, diciéndolo suavemente".

El regidor malagueño ha afirmado que le parece "impresentable" lo que ha hecho Bildu, "totalmente condenable". "Eso es una falta de respeto a las víctimas y una falta de respeto a la democracia española", ha abundado.

"ETA lo que hacía era sabotear la democracia española, sabotear la transición, una etapa dificilísima de la vida española y hermosísima al mismo tiempo", ha indicado De la Torre, al tiempo que ha precisado que lo habla desde la experiencia de haber sido diputado de la transición. Así, ha insistido en que "el golpeteo constante, los asesinatos que hizo en aquellos años 78, 79, 80, eso eran golpes contra la democracia, golpes contra la Constitución, contra España...", ha continuado.

De la Torre ha sostenido que "los que creemos en la España democrática, los que creemos en la Constitución del 78 no podemos ver bien eso". Luego, ha continuado, "están las víctimas concretas, los que fueron asesinados, el contexto familiar y de amigos de las víctimas", recordando, entre otros, "a José María Martín Carpena, a mi cuñado Luis Portero y tantos otros, hasta ochocientas y pico víctimas, casi novecientas víctimas de ETA".

"Me parece sangrante, es la palabra, condenable", ha apostillado. Por lo que, a su juicio, "que haya habido una respuesta tan tímida, suave, desde el ámbito del Gobierno actual, me parece igualmente no entendible, no presentable, diciéndolo suavemente".