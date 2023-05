Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta: "Es que me ha votado todo el pueblo, excepto 19 personas"

La alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega, cuenta con el mayor porcentaje de voto en la provincia, habiendo obtenido para el PSOE los siete concejales de componen la Corporación municipal en esta localidad

¿Cómo valora el resultado obtenido?

-La valoración que puedo hacer es la mejor que exista, estoy contentísima. Yo sabía que el resultado sería bueno porque soy consciente del trabajo que hemos hecho mi equipo y yo. Sabía que podríamos mejorarlo, pero, sinceramente, no imaginaba obtener el resultado que hemos tenido. Insisto, estoy muy contenta porque los vecinos del pueblo me han demostrado que remamos todos en la misma dirección, me han demostrado lealtad, es que me voto todo el pueblo excepto 19 personas

-¿Esperaba algo parecido en su mejor hipótesis?

-No me lo esperaba en absoluto, como le decía, sabía que tendríamos un buen resultado e incluso mejorar lo que teníamos, pero nunca que sacaríamos siete concejales de siete posibles. Es algo que nunca pasó en Parauta y soy consciente de que el PSOE bajó en prácticamente todos los municipios.Ya la primera vez que me presenté en el año 2019 saqué un resultado bastante bueno con un 76% de respaldo, cinco concejales míos y dos contrarios, pero lo de este año ha sido increíble

-¿Qué va a suponer gobernar sin oposición?

-Quizás pueda suponer un poco más de tranquilidad porque ya sabemos la presión psicológica que nos hacen las oposiciones. No obstante, estoy tranquila porque nosotros íbamos a hacer lo mismo con oposición o sin ella, trabajo de la misma forma. Eso sí, que siete personas sean todas de mi equipo es muy importante, estoy contentísima que todos puedan estar dentro.

-¿Cuál es la clave de su éxito en un escenario poco favorable para su partido?

-La clave del éxito es trabajar y ser conscientes de que la política es una herramienta para mejorar la vida de las personas, no la nuestra. Darlo todo aunque se nos queden muchas cosas importantes por el camino, que a mí se me han quedado, pero me comprometí en darlo todo y eso hice. Creo que los resultados están ahí para un pueblo que no visitaba nadie y que ahora tenemos 2.000 visitas semanales, poco se puede añadir.

-¿Qué va a suponer para Parauta?

-El compromiso mío y de mi equipo, porque yo sin ellos no soy nada. Va a suponer más unión, porque cuando yo llegué hace cuatro años el pueblo estaba muy dividido por ideologías políticas. Tengo que decir que los coloqué a todos en la misma dirección y ha sido un trabajo bastante grande, más que cualquier obra. Va a suponer que sigamos remando todos en la misma dirección y que conservemos el éxito que tenemos y consigamos muchas más cosas.

-¿Cuáles son los principales proyectos que tiene para los próximos años?

-El más importante que tengo es ampliar, mejorar y terminar el Bosque Encantado. Lo inauguramos con un escenario pequeño acorde a las circunstancias y los escasos recursos que tenemos, aunque se hizo viral y comenzaron a venir muchas personas, hasta el punto de que estaba un poco apurada porque estaba en construcción, no estaba terminado, pero es que se necesitan muchos recursos que no tenemos. Vamos a trabajar mucho para poder concluirlo y poder introducir los proyectos nuevos que tenemos para ampliarlo y que tenga más diversidad de actividades.

-¿Cómo cree que se puede luchar contra la despoblación?

-Se lucha creando proyectos que traigan gente, generen empleo y puedes ofrecerle algo a la gente que viene. La verdad es que en estos cuatro años hemos contado con más niños en el colegio, con más familias que se han venido a vivir aquí, aunque no podemos ofrecer mucho porque tampoco se puedes comprometer a algo que no sabes si podrás mantener para siempre. Yo siempre he sido muy sincera con ellos y confiaron y se han venido y supone más vida en las calles y más ambiente en el pueblo. No es algo que sea rápido pero la población la hemos aumentado.

-¿Hay futuro para las pequeñas localidades del interior?

-Es una oportunidad perfecta para vivir porque es un lujo, es vivir en un paraíso.Además, es un escenario perfecto para invertir, no solo por el Bosque Encantado, tenemos también la entrada natural al Parque Nacional Sierra de las Nieves, único de Málaga y tercero de Andalucía.No obstante, necesitamos ayuda de los organismos públicos y la verdad es que en estos cuatro años no hemos recibido ningún tipo de ayuda para luchar contra la despoblación, todo lo que estamos haciendo es con recursos propios, que son poquitos.