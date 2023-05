Podemos busca atraer el voto joven en Málaga 'perreando' un reggaeton inspirado en Bad Bunny

Los caminos para llegar al votante joven son inescrutables. En esta odisea que tienen que navegar los partidos a la hora de movilizar a los menores de 35 años no son pocas ocasiones en las que los candidatos sacan los pies del confort de las ruedas de prensa, las entrevistas y el reparto de panfletos o la pega de carteles para acabar en el mundo de los memes –chistes gráficos a partir de fotografías o diseños– o la búsqueda de la viralidad vía redes sociales. En este último camino ha querido adentrarse Podemos (que se integra en la candidatura de Con Málaga) versionando Tití me preguntó del artista puertorriqueño Bad Bunny, "Nico me preguntó si yo quiero el cambio".

Unos jóvenes que hablan por una aplicación de mensajería sobre la subida del alquiler que exigen a uno de ellos es el motor de arranque de esta versión en la que el candidato de Podemos, Nicolás Sguiglia, acaba 'perreando' sobre los ritmos latinos que proponen ir a votar, "por la Málaga para todos". También muestran al concejal en el último pleno del mandato regalando un juego del Monopoly al alcalde, "si quiere dar un pelotazo inmobiliario hágalo aquí", le espetó entonces. "En el PP no confío/ de sus promesas me río/ los tenemos que echar" continúa el soniquete urbano.

En el vídeo que acompaña al ritmo latino se ve a un grupo de jóvenes bailando en distintos barrios de Málaga, pistas deportivas o, incluso, en el Bosque Urbano. Alguno de los pilares de la campaña que los morados tenían diseñada y que se ha tenido que amoldar –aunque las líneas maestras eran muy similares– a Izquierda Unida tras anunciar que irían en una misma papeleta.

En este vídeo no hay una sola mención a Toni Morillas, candidata de la coalición y sólo un aparece el logotipo de "Con todas" al final del corte, justo antes de que aparezca el del partido morado. Sí que aparece Sguiglia bailando y jugando al fútbol con los jóvenes.