Unidas con Podemos propone un programa de empleo joven en Marbella

El candidato número 2 de Unidas con Podemos, Abraham Massri, ha detallado este jueves algunas de las medidas sobre juventud que la formación desarrollará si consigue la confianza del electorado, como “la creación de un plan de empleo municipal con programas específicos para facilitar el acceso al mundo laboral a los jóvenes.

Así, ha abogado por “fortalecer el parque público de vivienda con gran parte del mismo en régimen de alquiler asequible para que las personas más jóvenes puedan emanciparse, fomentaremos su participación en la toma de decisiones en todos los ámbitos locales de manera autogestionada, por ejemplo, con la cesión de locales y recursos, con la apertura de una Ventana única Joven con toda la información necesaria para llevar a cabo cualquier gestión”.

“Otro de los objetivos que nos marcamos”, ha apuntado Massri, “es crear centros juveniles como espacios de experimentación cultural y de ocio, facilitando el acceso a la cultura desde y para los y las jóvenes, espacios debidamente equipados para la creación artística como locales de ensayo, talleres o estudios”.

El candidato número 2 también ha señalado que la formación fomentará “políticas de prevención, concienciación y educación por medio de campañas que pongan el foco en las relaciones afectivo sexuales, la reducción del riesgo a las adicciones y la atención profesional a problemas psicosociales”.

“Prohibiremos nuevas concesiones a las casas de juegos y apuestas, no permitiremos que proliferen en nuestra ciudad de Marbella. No es normal que un chaval de 17 años que viva en la calle Córdoba de San Pedro tenga que pasar hasta llegar a la plaza de la Libertad por las inmediaciones de tres casas de juegos y apuestas. No lo podemos permitir, para ello fortaleceremos las inspecciones para que ningún menor entre por esas puertas del infierno”, ha avanzado Massri.

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha puesto el acento en pedir a los jóvenes “un voto de confianza para que puedan participar directamente en hacer políticas, para que no gobiernen por ellos y ellas”.