El PSOE ha conseguido situarse como la primera fuerza más votada en Benalmádena. El partido, liderado por el socialista Víctor Navas, se ha quedado a solo dos concejales de la mayoría absoluta. En total, la formación ha conseguido 8.389 votos (37,45%), lo que se traduce en 11 concejales, cuatro más que en los últimos comicios de 2015.

Estas cifras le hacen a Navas claro vencedor de las elecciones en el municipio, y aunque necesitará apoyo de otros partidos para gobernar no le será difícil, pues ya en esta legislatura gobernaba con otras cuatro fuerzas políticas. No obstante, de esos cuatro partidos solo Izquierda Unida parece haber resistido a estos comicios, manteniendo sus dos ediles, por lo que no sería descabellado renovar el pacto de gobierno con esta formación para sumar los dos concejales que le faltan para la mayoría absoluta.

El Partido Popular, en cambio, que estas elecciones fichó a Juan Antonio Lara, antes de Vecinos Por Benalmádena, como cabeza de lista, pierde dos concejales y pasa a ser la segunda fuerza con 4.940 votos, el 22,05% del escrutinio. Ciudadanos, por su parte, se mantiene en la tercera posición, con tres concejales, aunque gana en número de votos. Los tres ediles se estrenarán por primera vez en los sillones de la corporación después de que el partido perdiera representación en el municipio tras la expulsión de los tres concejales anteriores, que se pasaron al grupo de no adscrito tras ser expulsados de la formación naranja.

Entre las principales novedades, destaca la irrupción de Vox en el Ayuntamiento, con 1.837 votos y dos concejales, mientras que Costa del Sol Sí Puede pierde representación en la localidad. En total, de los diez partidos que concurrían a estas elecciones la mitad ha conseguido representación en el Ayuntamiento.

Este domingo 26 mayo, en Benalmádena se eligen 25 concejales de entre 10 candidaturas diferentes en las elecciones municipales de 2019. Concurren dos listas más que hace 4 años. Vox es una de las novedades para el municipio de la Costa del Sol occidental.

Los 10 candidatos a la Alcaldía en Benalmádena

PSOE: Victoriano Navas Pérez PP: Juan Antonio Lara Martín Izquierda Unida: Elena Galán Jurado Podemos: Enrique García Moreno Somos Benalmádena (SBM): Ana María Macías Guerrero Por Mi Pueblo: José Antonio Serrano Carvajal Ciudadanos: Juan Antonio Vargas Ramírez Costa del Sol Sí Puede: Ernesto Popelka Vital (Independiente) Contigo Somos Democracia: Bernardo Jiménez López Vox: Gema Carrillo Fernández

En las últimas elecciones municipales en Benalmádena en 2015, el PP fue el partido más respaldado, pero se quedó a 4 concejales de la mayoría absoluta y no consiguió formar gobierno.

El resultado tras el recuento definitivo de los votos quedó así:

PSOE: 5.367 votos (25,83%). 7 concejales

CSSPTT (Costa del Sol Sí Se Puede Tic Tac): 1.747 votos (8,41%). 2 concejales

VPB: (Vecinos por Benalmádena): 1.299 votos (6,25%). 1 concejal

@LTERNATIVA: 1.229 votos (5,91%). 1 concejal

Los otros partidos que concurrieron a las elecciones municipales en Benalmádena sin llegar a obtener representación en el Ayuntamiento fueron:

UCB (Unión Centro Benalmádena): 706 votos (3,4%)

PA (Partido Andalucista): 125 votos (0,6%)

La participación en las anteriores municipales en Benalmádena alcanzó un porcentaje 49,8%. Los votos válidos registrados en 2015 en los colegios electorales de Benalmádena alcanzaron los 20.782. La abstención fue del 50,2%, con 21.130 en total. Se contabilizaron 179 votos nulos y 271 votos en blanco.