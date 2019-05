Los habitantes de El Borge se toman a guasa el único voto que el Partido Popular ha sacado de sus urnas. A ninguno se le ocurre de quién ha podido ser pero todos están convencidos de que ni siquiera es del candidato ni del resto de los componentes de la lista que concurría a las elecciones municipales del domingo. “No han aparecido ni un solo día durante la campaña electoral y no han puesto ni carteles ni fotos”, explicaba uno de los vecinos de este pueblo axárquico. “Visto el interés que tenían en llegar al Ayuntamiento tampoco les hizo falta organizar acto alguno”, añadió.

La explicación de estas “listas fantasmas” forma parte de la estrategia de marketing político que utilizan todos los partidos para dar muestra de fortaleza y darse visibilidad. “Hemos presentado candidaturas en los 103 pueblos de la provincia”, sonaba en la precampaña. Esto es como decir, que han conseguido reunir un grupo de gente de cada pueblo que los representará. Y de paso, todas las formaciones políticas lo hacen, para rascar algún voto que cuente para llegar al gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.

Estas listas fantasmas están configuradas por personas de otros municipios que se prestan a rellenarlas o incluso aterrizan desde Málaga capital. Por eso, la chanza está en lo que ha ocurrido en municipios como El Borge con 713 habitantes donde el Partido Popular ha sacado un solo voto. “¿Es del candidato y ninguno de su equipo lo ha votado?”, se preguntan cualquiera que observa el recuento. La respuesta es que ni siquiera eso, ya que al no ser vecinos del pueblo y no estar empadronados tampoco son electores para éste.

“Sólo conozco de vista a la candidata que es de Benamocarra y en algunas otras elecciones ha venido de apoderada del PP, el resto no sé quiénes son. Hace cuatro si fue un muchacho de Torrox que sí colgó carteles”, explicó Raúl Vallejo, el alcalde reelegido por el PSOE. Los socialistas gobiernan este municipio axárquico desde hace 12 años. También lo hicieron durante 16 años tras instaurarse los ayuntamientos democráticos. Entre medias, también por dieciséis años, Izquierda Unida. “Somos un pueblo de izquierdas, hacemos políticas pensando en la gente”, añadió el regidor quien adelantó que han proyectado para este mandato un plan de rehabilitación de viviendas con 80 inmuebles para que puedan ser puestas en alquiler para la gente joven y las que lo necesitan “con la idea de que la gente pueda quedarse aquí a vivir”.

“Hace años era el único pueblo de más de 1.000 habitantes de España donde no presentaban candidatura. En las generales o autonómicas sacan alguno más”, recordó el ex alcalde de IU José Antonio Ponce. Concretamente, en las últimas fueron 17 votos. En las andaluzas, 16. “Aquí no consiguen nada que suene a derecha. No hay jóvenes que quieran hacer una lista. Es un pueblo con sentimiento republicano como así lo celebramos todos los catorces de abril. Hay mucha base de izquierda. Está muy consolidado con incluso sedes en propiedad, algo que es raro, en pueblos tan pequeños”, reflexionó Ponce.

No es el único de la Axarquía, en Sedella el PP ha sacado cinco. Dos en las municipales de 2015. “Creo que los candidatos son de Málaga y no han hecho ni campaña ni han puesto cartelería ni nada”, confirmó el reelegido alcalde, Francisco Abolafio (IU). “En las municipales es más personalista y votan a quien ven trabajando durante los cuatro años, éste está por encima de las siglas. A mí me votan muchos del PP”, afirmó el regidor. Tanto es así que este pueblo axárquico de 634 habitantes y con 372 votantes en el censo, en las últimas autonómicas de las 232 personas que fueron a votar – 130 optaron por la abstención – 104 lo hicieron por el PP.

Además de estos dos pueblos, cabe reseñar los 11 votos que el PP ha recibido en Benamocarra y cuya lista, según sus competidores, la integran vecinos del municipio de Torrox; En Totalán han sido 8 y podrían pertenecer a Málaga capital. Éstos, según recordó el reelegido alcalde socialista, Miguel Ángel Escaño, sí han hecho “una campaña suave”, han colgado “algún cartel con la foto del candidato” y “un acto simple”. “Pero aquí, como en otros pueblos, se vota a las personas y a la candidatura”, señaló el regidor que lleva en el cargo desde 2007.