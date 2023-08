El arte de bailar a caballo en el Real de la Feria

El Real es santuario ecuestre. Desde las doce del mediodía, el paseo de enganches y caballos atraviesa el recorrido oficial del recinto hasta las ocho de la tarde. No importa la hora, siempre hay alguna familia, pareja o grupo que se sube a los conocidos carruajes y desfilan uno detrás de otro.

Como cada año en la Feria de Málaga, el Real ha demostrado ser casa para los amantes de los caballos, los cuales en estos días también se engalanan con sus mejores aparejos. Cada día, en el Centro de Exhibición Ecuestre, caseta número 39, se prepara un nuevo espectáculo ecuestre.

Este miércoles, Bailando a Caballo ha sido la exhibición que ha cautivado a su público. Tanto en la tribuna, como en los laterales que rodean la arena del recinto, sus espectadores han caído rendidos ante el arte de la danza que los jinetes han demostrado sobre sus caballos.

La exhibición ha empezado fuerte la muestra del director artístico y jinete José Carlos González, en un número llamado Fantasía Ecuestre. En la primera parte, jinete y caballo en dúo han demostrado su destreza con pasos cruzados y hacia atrás, así como un paseo ágil alrededor de la arena.

Pero, sin duda alguna, el momento cúlmen ha llegado con la aparición de la flamenca Carla González. Padre e hija han danzado al son de Más Taurina Que El Albero. Un baile único e inolvidable frente a su querido corcel, que al acabar la exhibición seguía sin orden previa a la muchacha hasta la salida.

El segundo número, La Amazona ha sido una prueba de elegancia súbita. Con una sonrisa, su jinete Aida Stephen, recorría la arena con ambas piernas en el lado izquierdo, dejando el peso del cuerpo en desequilibrio. La destreza de este estilo demostraba la gran capacidad de equilibrio de su montadora.

A continuación, la exhibición de doma clásica dejó momentos singulares como el paso al ritmo de Another One Bites The Dust. Estilo y compás determinaron los minutos en los que revalaron la distinción de este estilo. Por último, una muestra de arte flamenco para cerrar la exhibición. Un tablón, un matón y muchos volantes que se mueven en el espacio con talento extraordinario.

A lo largo de los próximos días de Feria seguirán las exhibiciones ecuestres en la caseta 39 para conglomerar a aficionados y a aquellos que todavía no han descubierto la maestría de la equitación fundida en espectáculos innovadores y sorprendentes.