Estudian poner cámaras de videovigilancia en las casetas de la Feria de Málaga

La Feria de Málaga vuelve tras dos años de ausencia y lo hace con las miras hacia la seguridad. De esta manera, los empresarios de la noche y de las discotecas se plantean colocar cámaras de videovigilancia en las casetas de la Feria.

El presidente de la patronal del ocio nocturno de Málaga y de Andalucía, Juan Rambla, explica a Málaga Hoy, que se ha pedido a varias empresas de seguridad privada un presupuesto para conocer no sólo el precio del despliegue si no también la cobertura que podrían dar. Una vez recibidos estos datos, se trasladarán a los empresarios del sector y a la Federación de Peñas para que cada propietario tome la decisión particular sobre la instalación o no de cualquier dispositivo.

Dada la variada naturaleza de las casetas, en cada una de ellas sería necesario instalar una o varias cámaras. Todo ella dependerá de las necesidades de cobertura que tenga cada una de las salas dado el tamaño de la superficie a vigilar.

Rambla añade que lo que se pretende es aumentar la seguridad. Sobre los casos de los llamados 'pinchazos' a mujeres considera que es algo que "no tiene ninguna gracia" y añade que "dentro de que hay que estar pendiente de todo lo que pueda ocurrir, hay que tener los pies en el suelo y no crear alarma social". "Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad", culmina.