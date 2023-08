La moda en la Feria de Málaga: desde trajes de flamenca hasta looks playeros

Los días de Feria son tan importantes tanto para el ocio como para la moda. Cómo ir vestido es una cuestión de estilos, pero está más que claro que la comodidad y la calor son dos cuestiones que se priorizan a la hora de elegir conjunto.

Sin embargo, esto a veces no es así. Este año la Feria está dejando momentos de mucha calor debido, principalmente, a la humedad. No obstante, este no es impedimento para vestir trajes de flamenca de manga larga o las chaquetillas de los trajes para hombres. El estilo, en ocasiones, va por delante.

"Al sol es insoportable porque se te pega todo el vestido y no puedes ni andar, pero la feria es una vez al año y al final da igual la calor, te vistes y luces el traje", asegura María Domínguez. Sus amigas, Alba Suárez y Elena María Baradar, también añaden: "Para una vez que nos vestimos al año, preferimos estética a comodidad".

Eso no significa, claro está, que no haya trajes de flamenca más frescos: mangas de tirante o un dos piezas en el que el top sea de hombros descubiertos o en palabra de honor. Por suerte, la fiestas de agosto permiten prescindir del mantón, aunque siempre es un buen complemento. En cuanto a las camisas, lo más recomendable es apostar por un tejido de algodón que ayude a transpirar o de lino, protagonista de las tendencias de este verano 2023.

Aunque estas sean las prendas tradicionales para la Feria, realmente hay muchas otras formas de vestir, eso sí, que nunca falte una flor en el pelo. Desde faldas con o sin volantes, vestidos largos o cortos, pantalones palazzo, bermudas, tops de tirantes, asimétricos, entre muchas otras opciones. Los colores vivos son los que llenan de vida esta Feria, así como los lunares.

Eso no quita, desde luego, encontrarse con looks más desenfadados. También hay cabida para ellos en la Feria. Camisas playeras con estampados de todos los estilos, pantalones cargo o parachute, shorts o zapatillas de deporte. Las posibilidades de formar un conjunto pueden llegar a ser infinitas.

Marisa Álvaro se ha hecho a mano una falda de volantes que abotona a los bajos de su falda. De esta forma consigue darle a una prenda básica de diario el toque flamenco que requiere esta semana de Feria en la capital de la Costa del Sol.

En Málaga prepararse para ir bien es algo a lo que no nos gana nadie. Eso sí, no será lo mismo acudir al Real que al Centro. En este último, la Feria de Día está caracterizada por su conglomeración en calle Larios y la Plaza de la Constitución en las horas de más calor. Esto invita a elegir los atuendos más frescos y cómodos para sobrellevar la jornada.

En el Real, por el contrario, juegan dos cuestiones: si llegas a mediodía probablemente te quedarás hasta la noche, por lo que tendrás que aguantar con algo cómodo; también hay que tener en cuenta el propio ambiente: el Cortijo de Torres, con sus paseos de enganches y caballos circulando desde el mediodía y sus calles arboladas y repletas de casetas pide a gritos sentirte parte de esta estética.

Pero lo importante, a fin de cuentas, es que cada uno se sienta cómodo, no solo para resistir muchas horas de fiesta y diversión, sino también para, con el estilo propio de cada uno, caminar con confianza y seguridad por las calles de la Feria durante estos días en los que pasarlo bien es lo esencial.