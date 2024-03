Carmen Machi derrocha maldad en el debut como directora de la figurinista Clara Bilbao

Carmen Machi interpreta a Remedios, una mujer cuya maldad va en una progresión sin fin, en Tratamos demasiado bien a las mujeres, el debut en la dirección de largometrajes de Clara Bilbao después de treinta años de carrera como diseñadora de vestuario. En el otoño de 1945, un grupo de maquis ha tomado la estafeta donde se prueba su vestido de novia una ilusionada Remedios (Carmen Machi), que demostrará hasta dónde puede llegar para defender sus valores. Bilbao, que ha presentado este domingo su 'opera prima' en la sección a concurso del 27 Festival de Málaga, cree que la película contiene "elementos" que como espectadora le "conmueven", además de un toque "esperpéntico, surrealista y valleinclanesco".

"Es valiente por el tema de las dos Españas, de los ideales que nos separan, del feminismo desde un punto distinto al que estoy acostumbrada a ver en las películas y del paternalismo y la condescendencia como un tipo de machismo soterrado", ha afirmado en rueda de prensa la cineasta bilbaína. También está "la historia de los grandes perdedores del conflicto, pero visto desde el humor, que es la salida al drama, porque el humor negro es el medio para transmitir dramas muy profundos y temas muy complejos". Le parecía "una motivación gigante" abordar temas "en los que casi nunca estamos de acuerdo", y a su juicio el resultado es "una película que da la oportunidad de tener una propia visión, una película que no es revisionista ni dogmática y que no dice quiénes son buenos y quiénes son malos". Se declara "muy orgullosa del título", inspirado en el de la novela francesa de 1947 en la que está basada, y "encantada de haber contado esta historia, que no es típicamente femenina para lo que se entiende hoy en día".

"La película está muy cerca de lo que estaba en mi cabeza", asegura la directora, que apunta que en el proceso de posproducción "ha habido que tomar muchas decisiones para llevarnos el gato al agua de lo que habíamos pensado que era la película". A Carmen Machi le "asombró" y "fascinó" el guion desde su primera lectura, por "su estilo y su poética", aunque en ese momento no sabía "cómo iban a dirigir al personaje".

"Siempre espero a la primera prueba de vestuario y, cuando te metes dentro, empieza a brotar la personalidad del personaje, porque está marcada por la dirección. Empiezo a ver muchas cosas y a escuchar lo que quieren y lo que no, y luego confío en mi intuición y mis capacidades técnicas. Debemos encontrar el tono, y el vestido de la película es el tono de la película", ha explicado Machi.

Uno de esos maquis es encarnado por el malagueño Antonio de la Torre, que considera que "una de las muchas virtudes de la película" es que fue rodada "casi como una obra de teatro, a nivel escénico y cronológicamente". "Es una película tan arriesgada, que entendía que había que hacerla momento a momento, y es probablemente, de todas las películas que he hecho, la que más me suponía un reto, una película de lanzarte a vivirla, sin juzgar", ha agregado De la Torre.