Carlos Marques-Marcet revalida su triunfo en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro

La posibilidad sonaba con fuerza en las quinielas y finalmente no hubo demasiadas sorpresas. El cineasta Carlos Marques-Marcet, que ya triunfó en el Festival de Málaga en 2015 con su película 10.000 km (que se llevó cinco premios), ha revalidado en este 2019 este éxito con la Biznaga de Oro a la mejor película española para Els dies que vindran (Los días que vendrán), que además ha sido reconocida con las Biznagas de Plata a la mejor dirección y a la mejor actriz para María Rodríguez Soto, según el palmarés de la Sección Oficial a Concurso dado a conocer este sábado. Además, Las niñas bien, producción mexicana dirigida por Alejandra Márquez Abella (ganadora también de la Biznaga de Plata al mejor guión), ha sido reconocida con la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana. El jurado de la Sección Oficial ha estado integrado por Andrés Bayona, Agustina Chiarino, Patricia Ferreira, Ignacio Ruiz Capillas y Diego San José.

Por lo demás, Esto no es Berlín, de Hari Sama, ha ganado el Premio Especial del Jurado y el Premio Especial de la Crítica, mientras que Antes de la Quema de Fernando Colomo ha hecho lo propio con el Premio del Público. El argentino Óscar Martínez ha ganado la Biznaga de plata al mejor actor por Yo, mi mujer y mi mujer muerta, de Santi Amodeo, y en los apartados interpretativos de reparto se han contado nada menos que cuatro galardones ex aequo: Carolina Ramírez por Niña errante y la malagueña Maggie Civantos por Antes de la quema comparten la Biznaga a la mejor actriz de reparto y Quim Gutiérrez por Litus y Mauro Sánchez Navarro por Esto no es Berlín comparten el premio al mejor actor de reparto.

Fuera de la Sección Oficial, Ojos negros de Marta Lallana e Ivet Castelo ha ganado la Biznaga de Plata a la mejor película española en Zonazine, donde Perro bomba, de Juan Cáceres, se ha llevado la correspondiente a la mejor película iberoamericana. Terra franca, de Leonor Teles, ha sido reconocida con la Biznaga de Plata al mejor documental.

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, anunció en la lectura del palmarés que la 23 edición del certamen se celebrará del 13 al 22 de marzo de 2020.