'Matusalén', una comedia sobre las segundas oportunidades para un rapero cuarentón

"Envejecer es inevitable, madurar es opcional" es la frase que repite el protagonista de Matusalén, una comedia de David Galán Galindo sobre el paso a la madurez y las segundas oportunidades que ofrece la vida a un rapero cuarentón. Julián López interpreta a ese rapero que se gana la vida repartiendo pizzas y que, a sus 44 años, por una apuesta con su padre (Antonio Resines), se matrícula en la universidad, donde se reencuentra con Amaia (Miren Ibarguren).

Para Galán Galindo, que ha presentado este sábado su tercer largometraje en la sección oficial fuera de concurso del 27 Festival de Málaga, la "base" de esta comedia "es esa edad en medio de todo, los 40, cuando tus padres te consideran todavía un niño y los chavales, un señor".

"Estás mal en todos los sitios, y esto le pasa más a un rapero acostumbrado a molar y que está muy seguro de cómo hacer las cosas", ha explicado en rueda de prensa el director. Además, cree que en una comedia "hacer reír es lo único importante y no hace falta ningún tipo de mensaje, pero esta lo tiene". Es algo "que no estaba buscado", pero Galán Galindo considera que, como en los cómics, "el mensaje debe estar soterrado, que el lector no se dé cuenta, porque si no le parece una monserga o que le estás adoctrinando".

Por su parte, Julián López ha podido con esta película acercarse "a la cultura del hip hop", que antes veía "con distancia" y por la que ya sentía una "admiración y respeto" que ahora ha crecido. Se sintió "muy tranquilo" con su personaje amante de esta música "teniendo a David", porque su papel "es casi un trasunto" del director, y tuvieron claro que no iban a "pasar ciertas líneas". "Era consciente de que formaba parte de una película cómica con otros actores de comedia, y debía pisar el freno para que no pareciera que me pasaba", ha resaltado López.

Miren Ibarguren siente que, con jóvenes actores como los que le acompañan en el reparto (Lucía de la Fuente, Elena de Lara, Jason Fernández o Judith Fernández), "el futuro está asegurado, porque son muy profesionales".

Al productor Enrique Cerezo le atrajo este proyecto porque le gusta "la comedia española" y en esta "iba a intervenir mucha gente joven y una parte muy activa todavía de gente ya muy hecha en el cine", por lo que era "un reto importante juntar en la pantalla a varias generaciones de cómicos".