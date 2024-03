Todo lo que puedes ver el 2 de marzo en el Festival de Málaga 2024

Segundo día del Festival de Cine de Málaga, tras la gran acogida de la inauguración de esta 27 edición, con la película de animación Dragonkeeper (Guardiana de dragones) que también se podrá ver en esta segunda jornada.

Este sábado se estrenan, dentro de la sección oficial, los largometrajes Matusalén, Un hípster en la España vacía, Pájaros y Radical. Esta misma noche, a las 22:00 horas, se hará entrega del Premio Ricardo Franco en el Teatro Cervantes.

También se proyectarán los cortometrajes de Ficción de la Sección Oficial, en el que se encuentra la obra L@ Cita, de Itziar Castro, a partir de las 16:00 horas en el Cine Albéniz. Y entre los documentales, se estrena el de la cantante malagueña Chambao. Veinte años en la música, y en la sección de 5 minutos de Cine, se proyectará Lucía en la telaraña, sobre el asesinato de una vecina de Alhaurín de la Torre.

La ciudad se convierte un año más en la capital de la industria audiovisual española e iberoamericana. Prueba de ese interés es una Sección Oficial en la que habrá 19 películas en competición (once españolas y ocho iberoamericanas) y otras 18 fuera de concurso (quince españolas y tres iberoamericanas).

Programación del 2 de marzo

La programación completa del Festival de Málaga de esta 27 edición incluye cerca de 250 proyecciones. Para empezar, estos son los títulos que se pueden ver este sábado 2 de marzo:

08:30 - Matusalén. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

12:00 – Abajo los Hombres + Actuación de Laura Ortiz. La Cápsula del Tiempo. Teatro Echegaray.

12:30 – Un Hípster en la España vacía. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

15:30 – Sa Cuina Des Records + Tentempié, Gusto y Memoria + La Comida Perfecta (The Perfect Meal). Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 1: L@ cita, de Itziar Castro / Cura sana, de Lucía G. Romero / El aprendiz, de Raúl Campos Martín / La filla de ma mare (La hija de mi madre), de Carles Gómez Alemany / Puzzleak (Bortxaketaren jauregia), de Kote Camacho / Troleig (Troleo), de Luis E. Pérez Cuevas / O que me parta un rayo, de Karen Joaquín / Pequeño, de Meka Ribera, Álvaro G. Company. Cine Albéniz (Sala 2).

17:00 – Lucía en la Telaraña. 5 minutos de cine. UMA

17:00 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 1: Moro, de Pablo Barce / Analog Z Love, de Alicia Arwgar / ASMR, de Juan Flahn / Como una aguja en un pajar, de Max Deniam / The Seed (La semilla), de Daniel Ortiz Díaz / Los horrores de la guerra, de Manolo Orellana Naranjo / Alicia, de Tony Morales / El desayuno de los funcionarios, de Javier Gómez Bello. Sala María Victoria Atencia.

18:00 – El cielo de los animales. 5 minutos de cine. UMA

16:30 - Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

16:30 – Por tus muertos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 - Nana. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

18:30 – Chambao, Veinte años en la música. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

18:30 - Radical. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

19:00 – Puntos Suspensivos. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:00 - Matusalén. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Cervantes.

19:00 – Dos cipreses + Saturno. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

20:00 - Cortometrajes Málaga Sección Oficial PROGRAMA 2: Enchufes?, de Alicia Arwgar / El menor, de Álvaro Gijón / Mil yardas, de Nick Staros, Fernando Monteleone / Cruzando la calle, de J. Vargas González / Libera me (Ex lucem ad tenebras) (Libera me (De la luz a la oscuridad)), de Enrique García / Quién llama, de J.A Villalobos / Querida Elena, de Rafael Ariza Garrido, Ana Carrillo / Ciao bambina, de Afioco Gnecco, Carolina Yuste. Sala María Victoria Atencia.

20:45 - Pájaros. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

21:00 – Generación Lagartija. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

21:00 - Cortometrajes Ficción Sección Oficial PROGRAMA 2: Betiko gaua (La noche eterna), de Eneko Sagardoy / Welcome Tahiya, de Marta Bayarri / Sincopat, de Pol Diggler / Transición, de David Velduque / Er pollo, de Elena Zurita / أوروبا (Europa), de Ekain Irigoien / O frío, de Pablo Dopazo / El trono, de Lucía Jiménez. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Corre o Vento (vose) + Pepi Fandango (vose). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía

21:30 – Le Consentement (El Consentimiento). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

22:00 - Un Hípster en la España vacía + Premio Ricardo Franco. Teatro Cervantes.