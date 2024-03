Programación del 5 de marzo del Festival de Málaga 2024

Para este martes 5 de marzo, el Festival de Málaga viene cargado, un día más, de películas, documentales y series. Los largometrajes que se estrenan en la quinta jornada del festival son Golán (del director colombiano Orlando Culzat), La casa (tercer largometraje de Carlos Montoya) y Segundo Premio (una película que no trata sobre el grupo musical los Planetas, dirigida por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez).

Y también se hará un Cinefórum de la película Radical, que se estrenó el fin de semana, a partir de las 10:00 horas en el Teatro Cervantes.

Programación del Festival el martes 5 de marzo

La programación completa del Festival de Málaga tiene una gran variedad de largometrajes, cortometrajes, documentales, cinefórum, etcétera, que no te debes perder. Estos son los títulos que se pueden ver este martes 5 de marzo:

08:30 – La Casa. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

10:00 – Radical. Cinefórum. Teatro Cervantes.

10:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 4).

11:00 - Robot Dreams. Cine para la Infancia. Mare Nostrum (Sala 5).

12:30 – Segundo Premio. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 1).

16:00 – La Hojarasca. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

16:00 – Cortometrajes Animazine Sección Oficial. PROGRAMA ÚNICO: Wan, de Victor Monigote / Malkoak, de Sonia Estévez / La suerte de Katalina, de Guillermo Ordás Blanco / Kapitan, de Andrei Simkin / Fashion Victims 2.0, de María Lorenzo Hernández / Homework, de Nacho Arjona / Dennis, de Carlos Beceiro, Guillermo Garzón / Mortelli, un cas perdut (Mortelli, un caso perdido), de Ben Fernández / First Coin, de Anna Juesas, Sonia Sánchez / Todos mis colores, de Marc Riba, Anna Solanas / Estimada Ángela, de Paco Sáez, José Luis Quirós / Cafunè, de Lorena Ares, Carlos F. de Vigo / To Bird or Not To Bird, de Martín Romero. Sala María Victoria Atencia.

16:00 – El Caracol y su Entorno + Villa Málaga. El tiempo de Vino. Cinema Cocina Sección Oficial. Teatro Echegaray.

16:00 – La Lista de los Deseos. Cine y Salud. Cine Albéniz (Sala 2).

16:30 – Un Hípster en la España vacía. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 2).

16:30 – Tratamos demasiado bien a las mujeres. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

16:30 – Matusalén. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

17:00 – Golán. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

17:00 – Carlos Edmundo de Ory, el juego y la palabra. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

17:30 – The Illusion of Abundance (La Ilusión de la Abundancia) + Sampo + Lava + Amarradas + Algo permanente. Afirmando los derechos de las Mujeres. Sala María Victoria Atencia.

18:30 – Yana-Wara. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).

18:30 – Los Terrenos. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

18:30 – Calladita. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

18:30 – Things I never told you (Cosas que nunca te dije). Sesiones Especiales. Cine Albéniz (Sala 2).

19:00 – El Soldado + Ladrián. Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – La Habana de Fito. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

19:00 – La Mujer dormida. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 1).

19:30 – La Casa. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

20:30 – Los Terrenos. Largometrajes Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 4).

20:30 – Menudas Piezas. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 3).

20:30 – Ouka Leele. El viaje de una estrella (Ouka Leele. The journey of a star). Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Sala María Victoria Atencia.

21:00 – Um Mergulho em água fria (Un salto en agua fría) + Nada sobre meu pai (Nada sobre mi padre). Documentales Sección Oficial a Concurso. Sala de Turismo y Deporte de Andalucía.

21:30 – The Owner (vose). Mosaico Panorama Internacional. Cine Albéniz (Sala 1).

21:30 – La Mujer Dormida. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Multicines Rosaleda (Sala 2).

21:30 – La Sombra del Sol. Largometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso. Cine Albéniz (Sala 2).

21:30 – Nina. Largometrajes Sección Oficial. Multicines Rosaleda (Sala 1).

21:30 – María I la Película obligada. Documentales Sección Oficial Fuera de Concurso. Teatro Echegaray.

22:00 – Segundo Premio. Largometrajes Sección Oficial. Teatro Cervantes.

22:30 – La Hojarasca. Largometrajes Zonazine Sección Oficial. Cine Albéniz (Sala 3).