Stéphanie Magnin, el descubrimiento malagueño

Observa la manquita y no puede evitar encontrarse con esa niña. La que jugaba en la orilla en la costa malagueña, donde nació, y la que pasaba los días en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga soñando con ser actriz. Su admiración por lo malagueño le viene de serie, tanto que imaginarse con una biznaga, del color que sea, le hace sentir las primeras cosquillas del día antes de desfilar por la alfombra roja, aunque para Stéphanie Magnin lo más importante no es llevarse un premio, ella ya ha ganado poniéndole rostro a la bajista que abandonó un grupo de indie rock en los años 90. Anoche, la gran pantalla del Teatro Cervantes resolvió el misterio de Mai con el estreno Segundo premio, la última película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez que compite por llevarse la Biznaga de Oro al puro ritmo de los noventa.

La malagueña vuelve a casa y pisa la alfombra del Festival de Málaga por segunda vez. El año pasado ya lo hizo en la clausura con Como Dios manda y en esta ocasión lo hace en la Sección Oficial a Concurso con la película Segundo Premio. Sus inicios en el mundo del cine se encuentran en la Esaem, pero el ser actriz no era algo que durante su adolescencia pensó que podría hacer.

Madrid se convirtió en su hogar cuando se trasladó allí para estudiar Derecho, pero al terminar la carrera decidió que quería ser actriz y empezó a trabajar para cumplir ese sueño del que "no había una imagen clara, pero quería eso”. La carrera cinematográfica de la malagueña, de padre francés y madre italiana, empezó en 2019. Se apuntó en la escuela Corazza en Madrid y uno de sus primeros proyectos fue Ventajas de viajar en tren. Ha protagonizado personajes en series como Brigada Costa del Sol, La Moderna e incluso en The Crown en Netflix. Además, en el cine aparte de en Como Dios manda también ha formado parte de Cerdita y ahora de Segundo Premio.

Magnin interpreta a Mai, la bajista de un grupo de música indie que decide dejar la banda para buscar su sitio en la música. “Para ella no era un fracaso dejar el grupo sino una forma de buscar su éxito personal”, explicó la actriz ayer en una entrevista a Málaga Hoy. Su personaje decide abandonar la música e ir a estudiar poesía a la universidad, algo que la malagueña puede llegar a comprender porque “aunque sea muy extrovertida" por ser actriz también tiene su mundo interior y le gusta leer y reflexionar.

La música siempre la ha apasionado y ha llegado a ser productora, pero Los planetas no estaban entre sus grupos más escuchados. Hasta ahora que “ya forman parte de mi vida. Han entrado y no van a salir”. Segundo premio no es una biografía de Los planetas, sino que está basada en la leyenda que se creó a su alrededor. “Hemos trabajado con mucha libertad y nos hemos aproximado a ese misterio que tienen como grupo”, apostilló la joven.

Los Planetas marcó la vida de una generación con sus letras porque contaban la verdad y aportaban “mucha diversión y empatía”. Con Segundo Premio, donde tratan temas como la amistad, la creación y el arte, apuntó que “ojalá las generaciones más jóvenes se vean identificadas”.

En su adolescencia la curiosidad por ver qué actores venían al Festival hicieron que acudiera alguna que otra vez a la alfombra, pero su asistencia aumentó cuando sus amigos empezaron a presentar largometrajes en el certamen. El ganar una biznaga para ella sería un sueño porque ella lo ha soñado todo: los Goya, los Oscars, el Festival de San Sebastián, el de Cannes… De su lista de deseos ha podido tachar el Festival de Sitges y ahora el de Málaga.

Hacerse con uno de los premios puede ser complicado, pero Magnin es de las que piensan que “hay que ir a por todas porque si no te lo crees tú, quien se lo va a creer, pero un segundo premio está bien, todo está bien. Ya estar aquí lo es”. Eso sí, nada la impide soñar y lo va a hacer “a lo grande y fuerte”.

Al hablar de la mujer en el cine aseguró que se está avanzando, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. “Ahora los personajes de mujeres lo escriben mujeres y eso significa que hay menos estereotipos”, remarcó la actriz, que añadió que “eso quiere decir también que van a escribir sobre mujeres de 40 y 45 años que cuando la mujer actriz desaparece porque parece que solo hay mujeres en edades fértiles o abuelas”.