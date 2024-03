'No me dejes así', un corto sobre violación en la pareja, premio en el Festival de Málaga

La directora de cine melillense Ceres Machado se cuela en la habitación de una pareja para denunciar las relaciones no consentidas en No me dejes así, cortometraje con el que ha ganado la Biznaga de Plata de la sección 'Afirmando los derechos de las mujeres' del Festival de Málaga.

Cinco minutos le bastan a Machado para poner al espectador frente a una incómoda situación protagonizada por una joven pareja formada por Ana (María Vilches) y Sergio (Alejandro Vergara): él quiere mantener relaciones sexuales, pero ella se niega porque tiene que terminar un asunto de trabajo. Él no acepta la negativa y utiliza todo tipo de tretas y presiones para conseguir su objetivo.

Machado, que se ha formado en Málaga, ha explicado que en sus trabajos solo aborda "las relaciones machistas cercanas", aquellas que suceden en el espacio más íntimo, y que en este caso habla de las relaciones sexuales no consentidas que mujeres de todas las edades han tenido que soportar toda la vida.Ha denunciado que estas situaciones se han normalizado y que a menudo las mujeres acceden a mantener relaciones con sus parejas "por presión". A ellas les ha lanzado un mensaje: "Si no sabéis que os están violando, os están violando".

Machado ha dedicado el premio, el "más bonito que ha recibido nunca" por su significación, "a las mujeres que aguantan a este tipo de hombres y la presión social y la presión pública".

'Afirmando los derechos de las mujeres' es una sección del Festival de Cine de Málaga desde la que se pretende denunciar la desigualdad de género aún existente y tratar temas que contribuyan a la concienciación social de los derechos de las mujeres.

Esta sección, impulsada por la documentalista Mabel Lozano y que ha celebrado su edición número 17, ha recibido este año más de 300 trabajos de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Guatemala o Colombia. La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha celebrado la buena salud del certamen y la necesidad de seguir visibilizando "las violencias instaladas sobre los cuerpos de las mujeres". Ha destacado además la necesidad de impulsar el papel de la mujer en el mundo del cine, donde la presencia femenina es solo del 37%.

Otros premios

El premio especial del jurado 'Afirmando los derechos de las mujeres' ha sido para el corto 'La mujer ilustrada', de Isabel Herguera, sobre los sueños de libertad de las mujeres indias.

En la gala también se han entregado los premios de la muestra de cine 'Mujeres en escena' del Festival de Málaga. El galardón al mejor documental ha sido para 'La ilusión de la abundancia', de Erika González y Matthiew Lietaert, mientras que la Biznaga de Plata al mejor trabajo de ficción ex aequo ha recaído en 'Sampo', de la iraní Marziyeh Riahi, y 'Lava', de Carmen Jiménez.

En este caso, el premio del público se lo ha llevado 'Amarradas', de Carmen Córdoba, y el galardón a mejor actriz ha sido para Ana de Alva por 'Algo permanente'.