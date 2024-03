Miguel Faus presenta en Málaga 'Calladita', primera película financiada con NFT en el mundo

Miguel Faus (Barcelona, 1992) rodó en 2019 un cortometraje titulado 'Calladita' que le pedía a gritos más metraje: era la historia de una joven colombiana que trabaja su primer verano en España como empleada doméstica para una familia de la alta burguesía catalana que vive (muy bien) de la venta de obras de arte.

Faus presentó aquel corto en Málaga, pero luego vino la pandemia y sus planes de financiación se vinieron abajo.

"Lejos de aceptar esa derrota o quedarme en mi casa quejándome decidí ser más tozudo -sabía que iba a ser una buena película, dice el realizador en una entrevista con EFE- y encontré una forma alternativa, la verdad que por casualidad, en Twitter, donde había un montón de gente pagando miles de dólares en criptomonedas por fotos de gatitos".

"Me pareció una cosa muy loca pero cuando leí más sobre ello me fascinó porque era un rincón de internet donde se estaba gestando una revolución (que en realidad después hemos visto que no ha sido para tanto), pero teníamos la sensación de que podíamos cambiar las injusticias de internet", agrega Faus.

Y se metió "de cabeza" en el mundo de los NFT (Non Funglible Token) que elimina los intermediarios entre el creador de una obra y el consumidor. "Me pareció natural buscar esta nueva fórmula donde parecía que todo era posible y todo estaba por explorar".

Así, elaboró una campaña tipo 'crowdfounding' pero en el mundo de los NFTs donde vendía fotogramas del cortometraje para rodar la película. Logró más de 750.000 euros.

"Es la primera película del mundo en financiarse con NFTs", presume. Lo demás vino solo. El argumento de 'Calladita' siempre tuvo a una familia de intelectuales que vivían de vender obras de arte, solo que en la versión larga, la madre (Ariadna Gil) es marchante de arte digital.

"Casi me veo presentando un mundo utópico de aquí a diez años cuando el arte digital se haya impuesto y todo el mundo lo coleccione y esto sea normal", reflexiona el director debutante, que ya presentó su corto en Málaga y ahora compite en ZonaZine.

Faus disecciona en clave de sátira este mundo snob de la alta burguesía, pero nunca se lo planteó como denuncia. "La crítica sobre el modo de actuar de las clases altas venía de mi perplejidad por cómo esta gente lo encuentra todo divertido y absurdo, más que de una situación de indignación", apunta.

"Pero yo nunca quise hacer pornografía de la miseria y tampoco es una radiografía de un colectivo" (los que usan los NFTs), como niños pijos y descerebrados, se queja. "Calladita" es también, afirma, un estudio de personaje, el de Ana (la debutante Paula Grimaldo).