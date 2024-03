Entre risas y amor: homenaje a Itziar Castro en el Festival de Málaga

El repentino fallecimiento de la actriz Itziar Castro el pasado 8 de diciembre ha hecho que el mundo del cine español se envuelva en un profundo luto. Sin embargo, gracias a proyectos como L@ cita, su segunda obra como directora, además de protagonista, el legado e ideales de la actriz y activista siguen presentes.

Desde el Festival de Málaga se rendirá tributo a la multifacética artista el próximo jueves 7 de marzo, durante un acto que tendrá lugar en el MVA, a partir de las 17:30 horas. El evento contará con la presencia de Cecilia Gressa, productora de la cinta y compañera en la profesión y en la vida de Castro.

-Este corto aborda entre otras cosas la tesitura de tener citas siendo famoso, ¿de qué forma puede verse identificado el público en Castro?

-Precisamente lo que quería Itziar es que todo el mundo se pudiera sentir identificado con cualquiera de los perfiles que salen en este cortometraje; quería que fuera algo diverso. Este era un autoregalo que se hizo a su Itzi adolescente, a esa niña que no creía poder optar a ser querida, a que la amen. Y luego pues, lo complicado que es ser famosa. Si ya en sí tener una cita es difícil, imagínate siendo famosa, con los clichés que esto conlleva.

-El cortometraje ha recibido la distinción del ICAA como “recomendado para el fomento de la igualdad de género” al tratar la temática LGTBIQ+, ¿qué elementos lo hacen digno de dicha etiqueta?

-En primer lugar, tanto el equipo artístico como el equipo técnico estaba prácticamente compuesto por mujeres. Mujeres trans, mujeres bisexuales, mujeres lesbianas. Lo que ella pretendía es que fuéramos un equipo de mujeres y sobre todo muy diverso e inclusivo. En cuanto al corto, Itziar desde pequeñita nunca creyó que pudiera optar a ser la protagonista de su propia historia de amor. Este cortometraje nace de ahí, no del deseo de querer ser la protagonista de tu propia historia.

-¿Cree que es importante que se le dé más cabida al colectivo tanto dentro de la pantalla como detrás de las cámaras?

-Por supuesto. No es que sea imprescindible, es que es obligatorio el hecho de que haya diversidad en general, que no haya distinciones. Al final somos todos personas, y el género da igual, lo que predomina es la calidad humana y profesional, que es algo que desgraciadamente en esta sociedad falta. Hoy en día seguimos alcanzando nuevos logros; tanto las mujeres como el colectivo estamos mucho más presentes. Hay muchas más mujeres técnicos, más mujeres que operan cámara, más mujeres dirigiendo. Estamos aprovechando para tomar lo que es nuestro y contar nuestras propias historias desde nuestra visión. Pero todavía queda mucha lucha por delante y no vamos a bajar la guardia.

-¿Cómo ha sido trabajar con Castro?

-Pues en este mundo hay algo que escasea y eso es la generosidad, cosa que Itzi tenía tanto a nivel profesional como a nivel personal, y por eso ha sido y seguirá siendo un referente para nosotras las mujeres, para la gente diversa y para nuestra profesión. Ella demostró que si quieres puedes conseguir lo que te propongas y eso es súper importante porque es una profesión muy dura. Gracias a cómo era ella, a su empuje; valentía y afán de superación, consiguió todo lo que consiguió. Ella se ha ido, pero es como si siguiera con nosotros porque su legado es tan grande y tan bonito. Lo que ha dejado tras de sí es el mayor regalo, el que la cinta esté en este festival y se siga visibilizando.

-El mundo del cine está a rebosar de comedias románticas, ¿qué hace que esta sea tan diferente a las demás?

-Amor, creo que tiene mucho amor, algo que también caracterizaba a Itziar. Ella me dijo además, que estaba harta de dramas y quería hacer algo con lo que la gente se pudiera reír e identificar. También plasma la lucha contínua que Itziar llevaba por dentro. Siempre estaba por encima de cualquier estereotipo y cuando se metían con ella contestaba con amor y por supuesto con humor que es un poco lo que se muestra en la la cinta.

-¿Llegaba a sentirse sobreexpuesta?

-Itziar se involucraba mucho en en causas muy importantes que hacían que estuviera en el centro de la diana. Entonces cuando alguien es valiente, cuando alguien es activista, cuando alguien está luchando por los derechos del colectivo, cuando está luchando en contra de las injusticias, te expones a que mucha gente te apoye y te siga, pero también te expones a que mucha gente te insulte. Ella siempre contestaba con bromas y desde el amor, por eso este cortometraje es muy importante a nivel emocional, y a nivel social. Aunque pueda parecer que no está pasando nada, está pasando mucho en esas pequeñas citas.

-¿Podría llevarse a cabo en un futuro la idea de Castro de convertir el corto en una serie?

-No puedo decir mucho al respecto, pero sé que se está haciendo un documental sobre ella. Y respecto a la serie, no lo descarto porque yo sé muy bien que Itzi quería visibilizar lo que esta cinta representa y que no se olvidara.

-¿Qué proyectos futuros tenía en mente Castro? ¿Pretendía seguir dirigiendo o centrarse de nuevo en la actuación?

-Itziar quería seguir por el camino de la dirección, quería centrarse de nuevo en la actuación, tenía en mente un montón de cosas. Es algo que ambas teníamos en común, que somos muy imperativas con el trabajo. De hecho íbamos a trabajar juntas y teníamos muchos proyectos para desarrollar en conjunto, porque trabajamos muy bien juntas, nos entendíamos muy bien. Todavía quedaba mucha Itzi por por mostrar, pero hizo tanto que tenemos material de sobra para no olvidarla. Y estamos muy felices con el homenaje que se le realizará hoy, estaría muy contenta porque este festival era de sus favoritos.

-¿Cree que el espíritu y los ideales de Castro llegarán a influirle en sus proyectos futuros?

-Pues de hecho, entre todos los proyectos que tengo como directora y productora, había un cortometraje en el cual ella era una de las protagonistas, un personaje precioso que he tenido que cambiar, y me ha costado mucho. A pesar de ello, esa cinta la voy a hacer en su honor. Será un corto para todas las edades, protagonizado por niños, porque quiero que sirva a nivel didáctico y que llegue a cuanta más gente mejor, ¿y cómo se hace eso? Pues adaptándola a todos los públicos.

-¿Considera que es complicado encontrar el amor hoy en día, incluso aún más siendo famosa?

-Claro que es difícil, porque nunca sabes si están acercándose a ti porque eres famosa o porque realmente les gustas. Por otro lado, si ya es difícil tener una cita en condiciones siendo una persona anónima, imagínate siendo famosa, porque ya tienen una percepción sobre ti, y esperan algo. Itzi era una mujer vivida a la que le pasó absolutamente de todo, por eso nació este proyecto. Y sí, es difícil encontrar el amor, y para ella siempre lo fue. Sufrió mucho por amor, eso es así. Ella era una persona muy cariñosa y muy de querer y cuidar a sus amigos, y esa carencia sentimental que tenía la volcaba en sus amigos y familiares, pero ella ansiaba enamorarse.