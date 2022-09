Pequeños planes en Málaga para desestresarse en la vuelta al cole

Septiembre no sólo trae días más cortos, también llega la vuelta a la rutina para muchas personas que disfrutaron de su periodo vacacional en agosto y la vuelta del calendario escolar. Por muy bien planificado que esté y bien que se lleve, el retorno a las aulas siempre tiene un punto de estrés y otro de vuelta a la rutina que pueden resultar complicado de gestionar en según qué momentos. Por eso, encontrar un pequeño momento del día para pasear, visitar lugares que habitualmente no se frecuentan o hacer algo de ejercicio aunque sea leve ayuda a llevar mejor las situaciones de tensión y urgencia que se pueden crear en estos primeros días de retorno a la rutinas escolar. En Málaga y su provincia hay muchos lugares en los que encontrar ese momento reconfortante en los últimos días del verano y primeros del otoño. Olores, paisajes y sonidos pueden ayudar a desconectar, pequeños planes para tomar de mejor manera algunos de los momentos con más exigencia y detalles por completar del año.

Laguna de la Barrera, Málaga

Es un parque no excesivamente extenso pero que tiene una gran laguna en su centro. Si no hay mucho tiempo disponible y no supone un largo camino, puede ser bueno no sólo para pasear o hacer ejercicio, la vida de las tortugas, aves y otros animales que se instalan en torno a la laguna puede no tener mucha importancia, pero sí que sirven para desconectar y ver cosas diferentes en una visita si no se dispone de demasiado tiempo para desconectar. Además, tiene opciones para que los más pequeños también se entretengan.

Parque El Morlaco, Málaga

El olor de los pinos, el ruido cuando los mece el aire y la buena cantidad de paisajes que tiene este peculiar rincón de la zona Este malacitana son algunos detalles de esta zona verde que es lo suficientemente grande como para un paseo agradable y con tranquilidad o para hacer deporte. Cierto que tiene bastantes cuestas, pero eso le provee de buenas vistas no sólo sobre el mar. Tiene un parque de perros y senderos propicios para olvidarse del ajetreo diario. Ideal para las tardes.

La Misericordia

Es una zona grande de la costa y tiene carril bici, un paseo marítimo amplio parque infantil acuático y, por supuesto, la playa. El espigón y las rocas en torno a él pueden ser un buen sitio para oler el agua salada, ver el firmamento y rebajar el estrés. Si el tiempo acompaña también se pueden usar las mesas de pin pon y otros equipamientos para hacer algo de deporte. Aunque no es una zona poco poblada, tiene sus horas y puntos clave en los que se puede estar con tranquilidad y reponerse del ajetreo de la vuelta al cole. Además, tiene opciones para los más pequeños. Además tiene cerca el Parque Litoral que es una buena opción para pasear y entretenerse en los equipamientos para niños.

Molino de Inca, Torremolinos

Es una opción que está bien conectada y no suele tener problemas para aparcar, su punto fuerte para ayudar a desconectar pueden ser los manantiales y cursos de agua y la cantidad de ambientes que pueden verse. El sonido del agua ayuda a relajarse y en este particular jardín botánico con sello real hay bastantes tipos de fuentes y cursos de agua. Tiene buena cantidad de plantas y aunque el final del verano no es el momento más propicio para las olorosas, el ambiente fresco ayuda a hacer ameno el paseo. El pequeño pero muy bien armado jardín oriental también tiene rincones en los que ver poder relajarse. cierra a las 21:00 horas y la entrada para quienes no sean vecinos de Torremolinos cuesta tres euros.

Parque del Guadalhorce

También es fácil de llegar y cuenta con muchos carriles para pasear o hacer deporte, el puente de madera ofrece una perspectiva diferente e la zonas y las múltiples observatorios de aves, está la desembocadura del río y la propia playa. Bastantes perspectivas y lugares distintos en los que poder olvidarse por un momento de la vuelta a la actividad escolar y reponer energías aunque no se disponga de demasiado tiempo para ello.