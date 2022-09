Sitios para una jornada diferente de playa en Málaga

Aún queda verano en la Costa del Sol y aunque los días son ya sensiblemente más cortos que en el punto álgido de la estación estival, aún hay tiempo para buenas jornadas de playa en función de lo que cada cual busque en la orilla de la costa malagueña. Se pueden encontrar playas para perros, playas sin humo, playas en las que bucear con esnórquel o pequeñas calas en las que disfrutar del litoral de una manera distinta y con menos gente alrededor que en la mayoría, y también hay beach clubs para todos los gustos. Por supuesto, hay lugares como Maro que tienen un gran valor natural y suponen una opción peculiar de día de playa. Pero en el final del verano provoca sensaciones diferentes para todo el mundo y eso hace que se busquen cosas distintas en las jornadas playeras. En este primer tramo de septiembre, la provincia de Málaga tiene lugares para satisfacer las ganas de sol y Mediterráneo de cualquiera con más de un ejemplo de playas diferentes en las que completar la jornada con distintas opciones de ocio o, simplemente, disfrutar tranquilamente del entorno. Desde lugares con alto valor ecológico hasta los sitios con más ambiente festivo en los calurosos días de septiembre.

Playa de Las Viborillas, Benalmádena

Un lugar diferente en esta parte de la costa, se trata de una de las playas minúsculas del litoral en la que se puede bucear con esnórquel y que no suele tener demasiado oleaje. Eso sí, es un punto de la costa en el que hay bastantes rocas en torno a la orilla y que si no se visita en el momento adecuado puede estar muy frecuentado, pero no importa. En los alrededores de Las Viborillas hay otras zonas de costa similares en las que se puede disfrutar de un buen día de sol y tranquilidad con paisajes bastante bonitos especialmente al atardecer. Buena para quienes no conozcan esta parte del litoral y quieran una cala sin demasiadas estridencias pero con todos los servicios.

Playa Los Álamos, Torremolinos

Se trata de una playa bastante amplia y que podría decirse que tiene planes casi para todos los gustos, desde zonas más familiares a puntos en los que se puede jugar al voleibol o beach clubs en los que disfrutar del mejor ambiente, camas balinesas, djs y otras opciones de ocio entorno al sol, la arena y la música. Así que es posible elegirla para un día de playa con un punto de fiesta, para un día de playa familiar en los que elegir un buen chiringuito para probar la cocina local o simplemente para estar frente al mar con relativa tranquilidad. Eso sí, dependerá del punto de esta parte del litoral que se escoja.

Playa de Torre del Mar

Ideal para un día canónico de playa. Tiene una gran extensión, buen número de chiringuitos y negocios de todo tipo, además de un ambiente cálido y familiar que puede cambiar en función del punto de la costa que se elija. En el Este de la provincia malagueña, es uno de esos sitios en los que se puede estar a gusto y llevarse un día de playa que recordar. Este fin de semana será protagonista del Torre del Mar Air Show.

Playa de La Duquesa, Manilva

Uno de esos sitios en los que se está a gusto y que tiene ambiente en función del puto de la semana que se visite. Aunque no es de las más frecuentadas de esta parte del litoral malagueño que es de las más cercanas al Atlántico y la costa gaditana y eso se nota no sólo en el agua, también en los paisajes que se ven desde ella. Ideal para los atardeceres, sobre todo si el estado del mar acompaña y hay posibilidad de bañarse con tranquilidad en este punto del día. Un lugar diferente en la costa malagueña.

Playa del Peñón del Cura, Mijas

Una zona particular de la costa, con muchas rocas pero también buenos paisajes y zonas que cautivan. Tiene la carretera al lado y cuenta con diferentes tipos de playa si se quiere explorar los alrededores, pero este punto concreto ofrece un lugar en el que descansar, hacer esnórquel o ver los amaneceres y atardeceres que tienen un color especial en esta playa.

Playa de La Misericordia, Málaga

Es un clásico en la capital malacitana, tal vez una de las más populosas pero con todo lo necesario para pasar una jornada diferente en función de lo que se quiera hacer. Desde disfrutar del paseo, de la zona de rocas en la orilla, de los amplios tramos de arena o de las zonas más alejadas del centro, en las que se puede estar con más tranquilidad. Una opción grande repleta de singularidades para un día de playa diferente a lo habitual.