Pueblos refrescantes en la reconfortante costa oriental de Málaga

No está tan poblada ni es tan conocida como la parte central y occidental del litoral malagueño, pero la costa Este u oriental de la provincia de Málaga tiene unas particularidades geográficas que le confieren a muchos de sus pueblos una temperatura más suave durante todo el año y un entorno refrescante en casi toda la línea costera de esta parte de Andalucía. Suelen ser municipios con un amplio catálogo de patrimonio histórico que se remonta a la época fenicia y se extiende por todas las culturas que han habitado la zona hasta el presente. Naturaleza, playas tranquilas, gastronomía de quilates y un clima acogedor son características que comparten bastantes municipios de la zona este malagueña, un punto que descubrir si no se conoce o que frecuentar sobre todo en las épocas de más calor del año. Hay que tener en cuenta que esta zona de Málaga tiene muchos lugares que descubrir en torno a la costa, pasa con lugares como Frigiliana, y que estos ejemplos de localidades frescas son sólo tres puntos a tener en cuenta que tienen en sus cercanías otras localidades con parecidas características climáticas y que pueden ser igual de satisfactorios. Es una de las peculiaridades de la costa axárquica malagueña, su capacidad de acogida, sus lugares sorprendentes y su particular clima en torno a grandes montañas cercanas a la costa.

Torrox

Un pueblo cuyo eslogan durante años ha sido "Mejor clima de Europa" y que tiene argumentos para sustentar tan gruesa afirmación. Por su particular situación la temperatura media anual siempre está cercana a los 22 grados, todo un privilegio para un lugar con tanta historia que su faro se asienta sobre un poblado romano y en él se pueden ver restos de esa época. Su zona costera cuenta con playas tranquilas y bien equipadas entre las que se encuentra una muy especial: Calaceite. Es una de esas playas especiales que cuenta con un naufragio peculiar en sus costas que hoy en día se puede ver con facilidad ya que está a una distancia pequeña de la superficie. Es sólo una opción más en la oferta para pasar buenos días en Torrox, tiene La Axarquía a sus espaldas y las sierras de Tejeda y Almijara son lugares cercanos que se pueden visitar en una estancia de más de un día. Además, sólo dista 50 kilómetros de la capital.

Maro

Es un pequeño pueblo blanco que no alcanza el millar de habitantes y que pertenece al famoso y turístico municipio de Nerja. Maro tiene a un paseo leve a la Cueva de Nerja, una de las cavidades más impresionantes de la provincia malagueña, pero también posee uno de los tesoros naturales de Andalucía: los acantilados de Maro y Cerro Gordo. Cuenta con niveles más altos de protección ambiental y en ellos se pueden encontrar varias calas y playas de ensueño en un punto de la costa que también se ve influenciado por la proximidad con el parque natural de las sierras de Tejeda y Almijara. El accidentado paisaje costero deja postales preciosas y un tipo de playas diferentes a las de la parte Oeste del litoral malagueño, algo que se puede ver y disfrutar también en la cercana costa granadina. Y es que este punto de la provincia no sólo es fresco y acogedor, también sorprendente cuando se explora la costa tropical.

Benajarafe

A 20 kilómetros de Málaga y 12 de Vélez Málaga puede decirse que es un punto cercano al centro de esta parte de la costa axárquica malagueña. Sus playas no son tan escarpadas como las de Maro y otros puntos más orientales del litoral, de hecho tienen arena y la tranquilidad de un punto especial en esta parte de la provincia. Desde ella se pueden visitar bonitos pueblos del interior como Comares o Periana, pero también otros muchos pueblos de La Axarquía. Su lugar clave en lo referente a las distancias con otros puntos de interés de la provincia hacen de Benajarafe un punto interesante para quienes quieran descubrir esta parte de Málaga y además, su litoral y su particular trazado garantizan un ambiente fresco y diferente.