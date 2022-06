Sitios para disfrutar de Málaga como en las vacaciones de las Obama

Hace ya más de una década que Michelle Obama y su familia pasaron unos días de vacaciones en la provincia de Málaga, el revuelo duró meses e incluso años después dio pie a una particular historia que sirvió para que ahora se pueda admirar en el Museo de Málaga un busto del emperador romano Antonino Pío. La puesta en valor se culminó en enero del 2022. Ese viaje como primera dama de los Estados Unidos en 2010 no ha sido la última visita de Michelle a la Costa del Sol. En junio de 2019 aprovechó que Barack Obama daba una conferencia privada en Marbella para pasar una jornada de asueto en la ciudad. Con menos repercusión que en su primera visita y ya sin ser la consorte del presidente de los Estados Unidos.

Con la confirmación de que Barack Obama estará en un foro tecnológico justo dentro de diez días, está por ver si Michelle y su familia aprovecharán la ocasión para volver a dejarse ver por la provincia. Algo que siempre lleva aparejado una gran repercusión y que mantiene a los lugares que visita la familia con un tirón mediático en las fechas posteriores. Michelle se alojó en Villa Padierna, en Benahavís y con ese establecimiento como base de operaciones, visitó diversos puntos de Andalucía e hizo compras en el casco antiguo marbellí. Los monumentos y ciudades en los que estuvo en el arranque de agosto de 2010 siguen puestos en valor y, además, ofrecen más posibilidades y rincones especiales cuando se visitan desde el anonimato siempre que se escojan bien las fechas, horas y lugares. Granada y su Alhambra formaron parte de una jornada del asueto de la primera dama, una de sus hijas y sus acompañantes. La catedral granadina, una cueva del Sacromonte y La Alhambra fueron los lugares que visitó en una tarde agosto. En Málaga, Estepona, Marbella y Ronda además del Villa Padierna en Benahavís.

Marbella

Las fotos de Michelle Obama, una de sus hijas, sus amistades y el séquito de seguridad por las calles de Marbella se vieron por todo el mundo, en todo tipo de medios y lugares. Paseó por el casco antiguo de la ciudad, hizo algunas compras turísticas y comió en un restaurante (Buenaventura + Marbella) cercano a la plaza de Los Naranjos. Todas estas calles, tiendas y lugares son ideales para pasear e irlas descubriendo. En función del gusto, las posibilidades y apetencias de cada cual podrá encontrar en esta parte de Marbella casi todo lo que necesite. Un paseo por uno de los lugares turísticos más famosos del Sur de Europa pero por su casco antiguo, puntos de las ciudades que suelen seducir a los visitantes, especialmente a los estadounidenses.

Ronda

Sin duda la localidad en la que más monumentos y patrimonio histórico vio además de Granada. Su visita, con gente al borde del cordón policial aclamando a la comitiva, se centró en el corazón de la ciudad, estuvo por la plaza del ayuntamiento, en el palacio del rey moro, los jardines de Blas Infante y la Real Maestranza de Caballería, con la histórica plaza de toros incluida. Su itinerario no fue tan tópico como cabía esperar pero se dejó atrás mucho patrimonio, cruzó el Puente Nuevo en coche y si vio Acinipo, no quedó registrado, pero todo apunta a que no.

La ciudad del Tajo es una excelente opción. El palacio del rey moro es una entrada a una mina de agua de época musulmana, pero no sólo eso. Es un conjunto de construcciones: la mina de agua, un palacio y unos jardines. Data de principios del siglo XIV, la mina de agua en la que con una gran noria se sacaba agua -normalmente con la fuerza motriz de esclavos- del Guadalevín. Es una obra impresionante que estaba preparada para surtir agua a la ciudad aún cuando se encontrara asediada. Da cuenta de ello una torre de defensa en la que se puede ver un patio de armas o una gran bóveda que recibe el nombre de sala de los susurros por el efecto de la construcción sobre el sonido. Merece la pena. En el siglo XVIII se construyó una casa aristócrata en torno a esta construcción que fue reformada a principios del siglo XX con un estilo neomudéjar. Además, con ese mismo estilo e inspirándose en la arquitectura andalusí, Jean Cleaude Nicolas Forestier se encargó de poner en marcha un bonito jardín en el que precisamente Michelle Obama se sentó a descansar.

Para completar esta visita no está de más entrar a los baños árabes de ronda. Impresionan porque tienen un estado de conservación difícil de igualar en un yacimiento de esta antigüedad. Sus techos son muy bonitos y es posible que gusten más que la mina de agua. Además, el resto de lugares visitados por la comitiva estadounidense siguen teniendo un encanto único. El centro de la ciudad medieval es un precioso por la noche, los jardines de Blas Infante y el entorno del Tajo (en el que se encuentra la plaza de toros) tienen en el anochecer y las primeras horas de la noche su mejor momento. Además, Ronda tiene palacios como el de Mondragón con mucha historia y rincones preciosos. Si hay tiempo, visitar las ruinas de la vieja ciudad romana de Acinipo también garantiza paisajes y puntos de vista únicos aunque sea uno de los elementos en la Lista Roja del patrimonio malagueño.

Estepona

La visita a Estepona tuvo como protagonista un beach club (Costalita) en el que disfrutó del sol, la playa y todo tipo de comodidades de un lugar así. Resulta que en litoral malagueño es muy rico en establecimientos de este tipo y particularmente la costa esteponera. Así que elegir uno de la lista de beach clubs para todos los gustos proporcionará unas sensaciones mejores, ya que serán los gustos de cada persona los que se vean satisfechos. En esta costa Oeste malagueña también hay una buena selección de playas para descubrir y disfrutar.

