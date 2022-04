Caravanas y campers para alquilar en la provincia de Málaga y dónde disfrutarlas

Alquilar una caravana o una furgoneta camperizada es una opción al alza en los últimos años, sobre todo para disfrutar de unas vacaciones de tamaño medio o pequeño. De hecho, al término del confinamiento, hubo una burbuja de campers y vehículos preparados para vivir en ellos, su precio de compra ascendió y los negocios dedicados a camperizar las furgonetas de serie tuvieron un aumento grande de demanda. Pero mantenerlos y compatibilizarlos con la vida de diario puede tener costes demasiados altos, por lo que el alquiler es una posibilidad que cada año elige más gente, sobre todo para disfrutar del ocio y la naturaleza en una provincia como la de Málaga que ofrece bastantes y muy diferentes posibilidades.

Este tipo de furgonetas ofrece la posibilidad de moverse con todo lo necesario y poder vivir la experiencia descubrir y disfrutar nuevos lugares de una manera distinta. En ambos casos hay que tener en cuenta las ordenanzas de cada uno de los municipios que se visiten y si es la primera vez que se decide usarlas, también hay que familiarizarse con la conducción de este tipo de vehículos. En la provincia de Málaga hay muchas posibilidades para disfrutar del tiempo a bordo: opciones cercanas a la playa, otras en la montaña, miradores y paisajes que tener de fondo. Alquilarlos y tener claro dónde se puede estacionar para dormir y establecer el lugar como base de operaciones ahorrará multas, malentendidos y problemas.

Detalles a tener en cuenta

Antes de nada, elegir el tipo de vehículo que se quiere utilizar. El precio puede ser un factor determinante, pero el tipo de uso y los lugares a visitar también pueden tener algo que decir a la hora de la elección. Las furgonetas camperizadas no sólo tienen un manejo más fácil, también tienen dimensiones más reducidas que hacen esta opción más ágil y práctica. Sin embargo, las caravanas tienen algo más de espacio para disfrutarlas y pueden ofrecer más confort. Otro punto puede ser el consumo promedio, y es que si el plan requiere muchos kilómetros y el presupuesto es ajustado, el gasoil puede tener algo que decir, pero la diferencia no suele ser demasiado grande.

El equipamiento que se lleve en el vehículo también se puede alquilar en la mayoría de negocios que se dedican a esto. Desde sábanas, toallas, almohadas, bicicletas, asientos infantiles, wifi, proyectores, equipamiento como mesas y sillas plegables y otro tipo de utensilios para unas vacaciones de confort son elementos que suben el precio del alquiler si no se ha contemplado con anterioridad o no se disponen de ellos. A menudo la gente que usa por primera vez este tipo de desplazamiento se deja atrás en su lista de cosas necesarias, elementos básicos. No hay problema, las empresas que alquilan caravanas o campers lo tienen en cuenta y parte importante de su negocio es aconsejar y dar las premisas necesarias para que el vehículo y sus ocupantes pasen el tiempo de la mejor manera. Otro punto es el vaciado de los wc o la recarga de agua, además de la electricidad, aspectos que se pueden resolver siguiendo las premisas o en los campings y lugares dedicados para ello.

Dónde disfrutar de las caravanas y las campers

Recorrer espacios históricos con vistas al Mediterráneo, disfrutar de espacios naturales en el interior, oler el salitre siguiendo el mapa de los tesoros marinos de la provincia, o casi cualquier emplazamiento tiene cerca algún lugar en el que aparcar la camper o dejar descansar la caravana. No es lo mismo estacionar como un turismo normal que hacer uso del espacio para vivir y esta diferencia hay que tenerla en cuenta. En los últimos años han aflorado campings y aparcamientos dedicados especialmente para este tipo de vehículos. En ellos se tienen en cuenta las necesidades de espacio, agua o electricidad de estas furgonetas y hay que tener en cuenta que pueden verse sobrepasados por la demanda en la temporada alta, por lo que es conveniente reservar con antelación.

El precio de los lugares destinados a caravanas o campers varía. Hay opciones gratuitas y otras que son campings al uso adaptadas a estas camionetas para viajar.

Área de servicio de Coín

Es gratuita y tiene todo lo necesario para el mantenimiento de las caravanas. Además, la situación del pueblo malagueño deja cerca la franja costera, pero también parte del valle del Guadalhorce (Cártama, Pizarra, Álora o Almogía) y la puerta a la Sierra de las Nieves con municipios y entornos como los de Monda, Guaro o el propio Coín que ofrece una serie de rutas e itinerarios que se pueden hacer a pie o en bicicleta y que alternan los paisajes con la historia del territorio.

Área Autocaravanas Ronda

La ciudad del Tajo tiene un rico patrimonio que visitar de todas las épocas. Paisajes, palacios, arte, legado andalusí y un casco antiguo precioso especialmente de noche. Así que es un lugar preferente para asentarse al menos unas fechas. Este es uno de las áreas para autocaravanas que están equipadas por todo lo necesario y cuyo precio está en torno a los 15 euros en función de la temporada y de los extras que se quieran tener.

Aparcamiento Ardales

Otro sitio gratuito y que da pie no sólo a visitar el Caminito del Rey y el patrimonio cultural del pueblo de Ardales, también es propicio para poder acercarse a Campillos, Teba, y otros pueblo de alrededor o darse un buen paseo hasta el Castillo de Turón, dónde se pueden ver las ruinas de esta construcción y un gran paisaje. También se pueden visitar algunos de los tesoros neolíticos de la provincia de Málaga. No tiene mala huella y sirve para poner en situación a los visitantes que no conozcan mucho la zona.

Área El Mosquín, Canillas de Albaida

Diez euros por noche más el suplemento de electricidad. Otro punto donde encontrar todo lo necesario para estacionar y estar con una autocaravana o camper y con la particularidad de su ubicación. En Canillas de Albaida, en un punto de la Axarquía lo suficientemente alejado de la costa como para poder visitar la zona norte de la Sierra Tejeda y Almijara con tranquilidad. El pueblo y el emplazamiento tienen cantidad de rutas, caminos y patrimonio alrededor para pasar unas jornadas de desconexión en uno de los entornos naturales más prolíficos de esta parte de Málaga.

Parking de caravanas en Almayate

Cercano a la playa y a otras opciones para aparcar la caravana. Tiene a su alrededor buenos lugares para comer, zonas playeras realmente tranquilas y partes con un entorno natural llamativo muy cercana. Esta zona ha de ser tenida en cuenta en el caso de que se quiera pasar tiempo en la caravana o la camper en la playa. Almayate y esa zona de la Axarquía no sólo tienen excelentes playas y paseos que dar cerca del mar, también están próximas a Málaga capital y su entorno.

Parking Benarrabá

Otro lugar que no es de los más visitados de la provincia pero que tiene muchísimas posibilidades. No es un parking muy grande pero por 10 euros la noche (el precio baja si el tiempo de reserva sube) se tienen todos los servicios necesarios. El pueblo de Benarrabá es precioso, tiene una arquitectura andalusí y un entorno privilegiados. Está en una zona natural repleta de posibilidades y con bastante patrimonio que visitar. El castillo y la historia de Gaucín y Alcaucín están cerca y también proveen a los viajeros de grandes espacios naturales.

Área de Casares

Es otro aparcamiento municipal, su emplazamiento tiene unas vistas preciosas del pueblo y de la sierra y costa. está junto a la oficina de turismo, tiene un área con columpios y máquinas de ejercicio y lo mejor es el observatorio de aves que hay a escasos metros. Un lugar desde el que dominar la costa oeste de la provincia y en las proximidades de un pueblo como Casares, con yacimientos arqueológicos de tanta importancia y tan bien emplazados como el de Lacipo.

Precios y sitios donde alquilar una caravana o camper

Comprobar la disponibilidad y tener en cuenta el momento del año en que se usará la caravana o la camper marcan su precio. Normalmente, la gran mayoría de negocios que se dedican al alquiler diferencian sus tarifas entre temporadas: baja, media y alta. El mes de agosto y las semanas que lo rodean suelen ser la temporada alta en la mayoría de negocios y momentos del año como algunos puentes de días festivos en primavera u otoño o la Semana Santa son la temporada media (alta en puntos de alta incidencia turística). Esto variará levemente el presupuesto. Hay bastantes opciones en Málaga y su provincia para comparar, elegir y disfrutar de una camper o caravana en alquiler.

Los precios rondan los 100 euros por día, la horquilla puede ir desde los 80 a los 150 aproximadamente en función del tipo de camper y el momento del año en el que se alquile. Por encima o por debajo de ese rango se estará en función de las ofertas puntuales, el equipamiento del vehículo y la demanda. También se suele pedir una fianza. Hay multitud de negocios y lo mejor es comparar precios y letra pequeña. En función del sitio que se quiera visitar y de los kilómetros que se planifiquen, también se puede optar por una zona determinada para elegir el negocio dónde alquilar la caravana o la camper. Esta pequeña de selección de negocios de un sector en alza abarca prácticamente todos las comarcas de la provincia, aunque hay muchas más opciones entre las que elegir.

SouthCamper, Málaga capital

PlayCamper, Málaga capital

VanBreak, Alhaurín de la Torre

Kravaneando, Coín

Maori, Ronda