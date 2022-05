La bahía de Málaga por tierra, mar y aire

La bahía de Málaga es un buen lugar para el ser humano. Lo atestiguan cientos de vestigios históricos y prehistóricos en torno a ella. El Guadalhorce provee de conexión a la costa y con el interior a través de un valle tan especial que tiene sus propios microclimas y emplazamientos únicos. Pero más allá de este tipo de registros, el paisaje que recoge toda la bahía con la capital malacitana como referencia es un bonito espectáculo en los meses primaverales que puede verse desde infinidad de puntos diferentes, pero que también ofrece lugares por los que pasear, navegar o incluso volar en torno a ella. Salir de las zonas urbanizadas para ver el Mediterráneo, los barcos, la costa de África y la bahía dominando el terreno ayuda a relajarse y es posible hacerlo de muchas maneras distintas. Las montañas que rodean la costa malacitana son una herramienta para generar paisajes en torno al mar que a menudo se subestiman. Además hay ofertas de ocio para poder ver la bahía desde la tierra, el mar o el aire, aunque bien es verdad, que la mejor manera de verla es desde un avión. Tal vez un sólo pasaje para eso sea demasiado.

El mérito de tener combustible y un automóvil puede proveer de buenos paisajes desde las proximidades de la autovía que rodea la ciudad malagueña y llega hasta la costa axárquica, pero un vistazo visual tan rápido apenas tiene momentos para el detalle, menos aún si se conduce. Eso sí, es posible encontrar lugares en torno a la principal vía que reportan buenos paisajes. Mejores son los miradores o las rutas que llevan hasta ellos. Desde la tierra, utilizando el gran desnivel que rodea la costa malagueña, hay muchos puntos estratégicos para disfrutar del entorno.

Mirador de San Antón

Hay varias rutas en torno al mirador del monto San Antón, también hay varios miradores. Este es uno de los que está cerca de la mayoría y al que no es difícil acceder. Sirva como referencia para una zona que ofrece muy buenas vistas de la bahía desde la zona Este de la misma. Cerca del Rincón de La Victoria, la Cueva del Tesoro y varios de los emplazamientos fenicios del litoral. Además, si no se quiere acceder a este punto, se puede ver también desde el parque de El Morlaco que cuenta con varios miradores, eso sí, la perspectiva es mucho más limitada desde este segundo punto. San Antón, sin tener que subir hasta los Montes de Málaga es una opción rápida y bonita para ver la bahía malacitana.

Pico Alcuza

Un lugar que domina la bahía casi desde su zona más céntrica. Hay andar más que en el anterior mirador, pero merecer la pena. un punto casi perfecto para poder ver con tranquilidad dónde se asienta la capital y todo lo que la rodea. Con el mar de fondo y unas vistas de lujo en los atardeceres y amaneceres. Son algo más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar, pero el paseo tiene muy buena huella y está cerca de la capital. Una opción que se puede hacer andando o en bicicleta.

Mirador de la Cañada del Lobo, Torremolinos

Es una ruta que tiene bastante desnivel, pero el camino no está nada mal. El paseo hasta la cima no es demasiado largo, aunque se lleve más de una hora para quien no tenga un gran ritmo subiendo cuestas. En cualquier caso, nada que temer es posible subir hasta este punto de la costa con más o menos paciencia. No es una cumbre complicada o un recorrido de alta montaña. Eso sí, agua y protección para el sol en función del momento del día en el que se escoja. El resultado del paseo merece mucho la pena. Las vistas de la bahía malacitana desde la poblada costa Oeste

Una de las postales más compartidas por quienes hacen parada en Málaga dentro de un crucero es precisamente el momento en el que el barco se va acercando al puerto. Las llegadas alas ciudades suelen ser las postales más cautivadoras ya que se pueden ver las localidades de una manera absolutamente diferente a la habitual. Pero el paisaje es más peculiar si cabe cuando la urbe se emplaza en una bahía que, además, está arropada por montañas. Por eso, los paseos por mar que se ofertan en varias localidades costaras del litoral malagueño son también una opción, que puede ser o no demasiado cara en función de la embarcación escogida, pero hay opciones para casi todos los bolsillos que ofrecen un panorama cautivador de la bahía. En el Muelle Uno, en el puerto de El Candado y también en Puerto Marina, en Benalmádena, hay opciones para embarcarse en diferentes tipos de navíos.

Fly Blue

Es uno de los más conocidos, sobre todo el gran catamarán que hay en el Muelle Uno. Además, la empresa tiene otra sede en el puerto de El Candado que también permite alquilar catamaranes más pequeños para usar en grupo. Permite ver la bahía al completo entrando y saliendo en ella por el mismo centro que supone el puerto malacitano. Toda una experiencia.

Fun Sail, Benalmádena

Como ocurre con el ejemplo anterior, es una empresa de las varias que hay en Puerto Marina que ofrecen paseos en barco. De hecho, hay decenas de opciones y en verano aún más. Este barco está especializado en rutas que buscan ver delfines, algo no muy fácil en una costa con tanto tránsito humano, pero posible. Ver la bahía malagueña desde la zona Oeste de la misma ofrece un plano menos visto y da idea de lo idóneo de la desembocadura del Guadalhorce como lugar para instalar una ciudad.

El aire, más allá de los vuelos comerciales, puede ser la opción más cara para ver la bahía. Hay posibilidad de alquilar avionetas o helicópteros tanto para hacer rutas de cualquier tipo como para utilizarlos como transporte en la provincia y el flujo de viajes Marbella - Málaga es más grande de lo que parece, eso sí, la media hora en helicóptero ronda los mil euros en función de la compañía y condiciones. También hay avionetas y otra opción que a menudo pasa desapercibida: el teleférico de Benalmádena.

Escair

Es una empresa que dispone de avionetas y ofrece muchos servicios, entre ellos los de publicidad, fotos aéreas, paseos, etcétera. Es una de las opciones que sirven para ver la bahía malagueña y las ciudades en sí de una manera absolutamente distinta. Quien crea que es muy similar a cómo se puede ver un la salida o el aterrizaje de un vuelo comercial, sin duda, no está en lo correcto.

Teleférico Benalmádena

Tal vez el hecho de que se esté integrado en el paisaje hace que no se le preste la atención que merece para quien vive en la costa. En torno a cuarto de hora de subida a más de 700 metros de altura sobre la costa malagueña. La bahía se ve perfectamente desde el flanco Oeste en el trayecto, pero además también el monte Calamorro también tiene unas panorámicas y la posibilidad de pasear, comer o estar en tranquilidad en uno de los puntos estratégicos de la línea costera que domina la bahía malagueña y también la de Fuengirola.