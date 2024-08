Vuelva esta semana el festival de los disfraces de Málaga: toda la programación, horarios y entradas del Canela Party 2024

El Canela Party regresa a Torremolinos con aires renovados, más bandas y mayor alboroto, como ellos mismos describen su fiesta. El Recinto Ferial de Torremolinos será el epicentro una vez más de las cuatro jornadas organizadas por el Canela Party, desde el miércoles 21 de agosto (gratis con invitaciones) hasta el sábado 24. Durante el evento, más de cuarenta bandas diferentes se presentarán en el escenario. Una de las características distintivas del festival es la fiesta de disfraces, donde todos pueden vestirse como deseen, siempre y cuando se respete a los demás y no se ofenda a nadie. Esta fiesta, reservada para el cierre del festival el sábado 24, es una tradición muy esperada. Sin embargo, como aseguran desde la organización, "quien quiera disfrazarse todos los días, ¡adelante!".

Es importante destacar que el miércoles 21 será una jornada de puertas abiertas hasta completar aforo, con invitaciones gratuitas que ya están agotadas, aunque con la compra del abono o cualquier entrada de día también se puede acceder. Este día tiene un enfoque especial en los menores, incluyendo actividades programadas para ellos y una invitación a que los más pequeños asistan disfrazados.

"Este año tampoco podía faltar nuestro homenaje al mejor. Desde el más sincero respecto, admiración y con el beneplácito de su familia, los escenarios del Canela Party 2024 volverán a llamarse FISTRO y JARL. ¿Podría haber unos nombres mejores? La verdad es que NO", explican sobre los nombres de los escenarios del Canela, en honor a Chiquito de la Calzada, además de destacar lo que será la gran fiesta de disfraces del sábado, recordando: "¿Que si hay alguna temática para los disfraces? No, no la hay, así que os podréis disfrazar de lo que os venga en gana y vuestra imaginación os permita, pero recordad siempre que el respeto a los demás es fundamental. Aquellos disfraces que ofendan a las minorías étnicas, así como actitudes racistas (black face), machistas, xenófobas o que atenten contra la libertad sexual o religiosa podrá reservarse el derecho de admisión y/o expulsión del festival por parte del personal de seguridad de la organización".

El cartel por días del Canela Party 2024

Miércoles 21 – Amigas Íntimas, La Culpa, Monteperdido, Adiós Amores, Deeper, Los Punsetes, The Tubs y La Plata.

Jueves 22 – Meeky, Fin del Mundo, Bar Italia, Viva Belgrado, Israel Fernández, Lela Soto y Frente Abierto, Curtis Harding, Big Thief, Standstill, Slift y Margarita Quebrada.

Viernes 23 – Orina, Finale, Lisabö, Militarie Gun, Cloud Nothings, Wednesday, Protomartyr, Metz, Model/Actriz, Gilla Band y Dame Area

Sábado 24 – Yawners, Prison Affair, Snooper, Cala Vento, Home Front, The Lemin Twigs, Superchunk, Triángulo de Amor Bizarro, Crack Cloud, Sheer Mag, Ibibio Sound Machine, Show Me The Body y VVV [Tripin'You]

Horarios del Canela Party 2024

Entradas para el Canela Party 2024

Las entradas para el festival Canela Party que se celebra del miércoles 21 al sábado 24 en el Recinto Ferial de Torremolinos se están agotando con celeridad y se dividen en abono general, con un precio de 108,90 euros, o en entradas por día: jueves y viernes 60,50 euros y sábado, el gran día de disfraces, por 66 euros. El miércoles, día gratuito, tiene las invataciones agotadas. Las entradas se pueden adquirir a través de la web de Canela Party.