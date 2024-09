Los conciertos en Málaga del 9 al 15 de septiembre: fechas, artistas y entradas

No sabemos si son por las pequeñas lluvias o porque el verano está llegando a su final, pero la agenda de conciertos en Málaga ya nota el rebajazo. Si semanas atrás superábamos con facilidad la veintena de conciertos, para esta próxima semana que va del 9 al 15 de septiembre no superamos ni la decena. Las salas de conciertos recuperán su actividad en el momento que cesan la suya las grandes superficies de conciertos y festivales veraniegos. Los primeros conciertos de Sala París 15 y Sala Trinchera en la capital ya comienzan a resonar así que ve tomando nota de todo lo que se viene.

Para el viernes 13 de septiembre habrá concierto gratuito en la Sala París 15. El show de 90 Roll y Captain Green cuenta con invitaciones gratuitas que se pueden descargar a través de la propia web de la sala. Misma fecha para la mítica banda australiana The Stems, que llega a la Sala Trinchera con 40 años de vida sobre los escenarios, con los originarios Dom Mariani, Julian Matthews y Dave Shaw, así como Ashley Taylor, de The Church.

Para el sábado 14 de septiembre, más movimiento. En Sala Trinchera estará la banda más fiestera de la Argentina, Kapanga, que llega a España con su gira 'Andate a dormir vos'. En Sala París 15 vuelve esta nueva temporada los sonidos rotos con Heat Pro, electrónica y locura de la mano de Sunsha, desde Estonia, y los DJs residentes. El sábado también da de sí con dos festivalazos con mucha nostalgia. Por un lado el Málaga Music Fest en el recinto del Selvatic (Málaga Fórum), con lo mejor de la escena malagueña, Gordo Master, Little Pepe y Shabu, asú como con el dúo granadino de moda, Pepe y Vizio. Por último, un portal al pasado, a la década de los 90, de la mano del SuperStars of the 90's en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

Todos los conciertos y entradas para los conciertos en Málaga del 9 al 15 de septiembre