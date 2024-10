Dos de los mejores rutas de senderismo para recorrer la Serranía de Ronda y disfrutar de ella

La Serranía de Ronda, vasta y llena de encanto, alberga auténticos tesoros naturales que se convierten en el escenario perfecto para los amantes del senderismo. Con la llegada del otoño, el Bosque de Cobre comienza a teñirse de los colores característicos de la estación, pero hoy nos centraremos en dos rutas concretas, ambas accesibles desde puntos que se encuentran a poco más de media hora en coche entre sí. Estas rutas son relativamente cortas, lo que permite disfrutarlas en un solo día y, además, explorar los pintorescos municipios que las rodean. Si el senderismo es tu pasión, este recorrido te resultará irresistible.

La primera ruta es el Sendero de las Eras, un pequeño itinerario circular (SL-A-176) de poco más de dos kilómetros que se puede completar en aproximadamente una hora. Esta ruta se encuentra muy cerca de Júzcar, el famoso pueblo azul de los Pitufos, que sigue manteniendo su peculiar color y encanto, además de sus ricas tradiciones. La gastronomía local es variada y deliciosa, por lo que es recomendable hacer una parada en el pueblo, ya sea para disfrutar de un buen almuerzo o para llevarte algún producto local.

El Sendero de las Eras se localiza en la zona de Los Ricos, cuya formación geológica, de origen kárstico, recuerda mucho al Torcal de Antequera. Aunque el trayecto es corto y circular, no deja de tener cierta complejidad debido a su terreno irregular, por lo que puede no ser adecuado para todo el mundo. Aun así, no se trata de un recorrido excesivamente complicado o peligroso, pero sí requiere atención.

Una vez completada esta ruta, se puede aprovechar para visitar Júzcar, o bien dirigirse a Cartajima, a solo 10 minutos del pueblo azul. Con tiempo aún disponible, es posible realizar una segunda ruta para completar un día de senderismo como manda la tradición: varias horas de caminata y disfrute de la naturaleza. A media hora de Júzcar, o unos 25 minutos desde Cartajima, encontramos Ronda, la joya de la Serranía, y muy cerca de esta ciudad se halla la Ruta del Tajo del Abanico (SL-A-40).

El Tajo del Abanico, cerca de Ronda. / i-sierradelasnieves.com

Este sendero permite admirar otra impresionante formación geológica de la zona, el Tajo del Abanico, ubicado cerca del arroyo de Sijuela. Aunque no supera en espectacularidad al famoso Tajo de Ronda, el recorrido de ida y vuelta de unos ocho kilómetros, con una duración aproximada de tres horas, es una experiencia que bien merece la pena. El desnivel es moderado, con una subida de unos 100 metros en algunos tramos, y la ruta se encuentra bien señalizada, siendo el barrio de San Francisco en Ronda un buen punto de partida para dejar el coche y comenzar a caminar.

Finalizar la jornada disfrutando de las opciones turísticas, de ocio o gastronómicas que ofrece Ronda –os dejamos una buena guía– es la manera perfecta de cerrar un día de senderismo en la provincia de Málaga, combinando naturaleza, cultura y buena comida en un entorno inmejorable.