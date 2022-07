Dos regalos del río Guadiaro para aplacar el calor del verano en Málaga

Junto al Guadalhorce, el Guadiaro es uno de los principales ríos de la provincia de Málaga. Su recorrido va desde la serranía de Ronda hasta Sotogrande, en Cádiz, donde tiene su desembocadura. Es un cauce de agua que merece la pena seguir desde sus primeros puntos, porque su trayectoria marca alguno de los puntos más espectaculares de la provincia, como el Cañón de las Buitreras, uno de los monumentos naturales de la provincia malagueña fruto de la acción del río durante miles de años y que forma un cañón con paredes de más de 100 metros. No es el único espectáculo, serpentea por parte de los lugares más bonitos de esta parte de Andalucía hasta que cerca de Casares recibe el agua del río Genal, otro precioso y peculiar curso de agua. Pero de todos lo que rodea al Guadiaro, hay un par de regalos que se disfrutan especialmente en la época estival: las charcas de La Llana y La Zúa. En los términos de Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera respectivamente, ambas charcas permiten refrescarse entre las aguas del Guadiaro y tienen en sus proximidades no sólo las dos localidades, también bastantes opciones de ocio en torno a la naturaleza.

Charca de la Llana, Jimera de Líbar

No es la única piscina natural que tiene el pueblo. Tal vez, la más llamativa sea la piscina natural que está junto a su estación de tren, pero la de La Llana no está alejada de este núcleo de población y cuenta con unas bonitas vistas a los macizos pétreos de la zona. Es una charca grande que sirve para contener el agua que después está dedicada al regadío. No es muy profunda, pero sí que hay que tener precaución ya que tiene zonas que pueden ser peligrosas en ese sentido y puede tener peligro para los más pequeños o quienes tengan pocas habilidades natatorias. El lugar es un remanso pacífico y tiene a su alrededor algunos bancos. También hay que tener en cuenta que hay antiguos molinos de agua por la zona que está a escasa distancia de los dominios del parque nacional de Grazalema, toda una reserva natural de gran importancia. Tampoco está lejos del parque de Los Alcornocales. A decir verdad, tanto el pueblo de Jimera de Líbar como su núcleo de la estación de tren son sitios muy bonitos en los que pasear, comer u hospedarse en cualquiera de los alojamientos de la zona. Tiene vías ferratas para la práctica de la escalada y la monumental Ronda está a menos de 30 kilómetros. Es un buen lugar que descubrir o revisitar en la dura época estival andaluza.

Charca de La Zúa, Cortes de la Frontera

Cortes de la Frontera es otro bonito y peculiar municipio malagueño. Su término municipal tiene territorio dentro del parque de Los Alcornocales y también de Grazalema, algo que unido a su historia y patrimonio natural lo hacen una pequeña perla de la serranía que disfrutar. El Guadiaro es uno de los protagonistas de los paisajes de Cortes de La Frontera y la charca de La Zúa es un buen ejemplo de ello. La poza está en un lugar bastante inspirador por la vegetación que lo rodea y se encuentra en un núcleo de población que se llama Cañada Real del Tesoro, pertenece a Cortes de la Frontera y está entre el río y las vías del tren que tienen parada en dicha localidad. Es un lugar bastante bonito en el que el agua es la protagonista desde hace siglos y que cuenta con varios alojamientos rurales, ideales para quienes disfruten de la naturaleza y los puntos de interés de este punto de la provincia, que es uno de los que más diversidad tiene en lo referente al medio ambiente. La charca de La Zúa también es una obra hidráulica humana para recabar agua con la que posteriormente regar las huertas de alrededor.