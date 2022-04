Tapas especiales de Cuaresma y planes alrededor de ellas

En la semana previa a la Semana Santa, Alhaurín el Grande celebró su concurso Tapeando en Cuaresma, donde 19 negocios locales proponían una tapa para comer en Cuaresma y Semana Santa. El concurso terminó coronando dos propuestas culinarias y un cóctel como ganadores (El Tapeíto de Alhaurín y An cá la Tere, además del pub Bolín), pero también el trabajo creativo de los locales para estas fechas especiales. Propuestas que tienen en cuenta las particularidades de esta época de conmemoración cristiana que tradicionalmente rehúsa de la carne y que pueden conformar un buen plan para estos días. Eso sí, la apuesta culinaria es fácilmente aliñable con otros planes dentro del municipio alhaurino.

A menos de 40 kilómetros de la capital malagueña, la localidad ofrece planes para antes y después del tapeo. Hay que tener en cuenta que es uno de esos pueblos cuya historia se remonta a miles de años atrás, el propio ayuntamiento está en lo que antiguamente era un convento Franciscano. En los sótanos aún se conservan las galerías que los religiosos utilizaban para almacenar víveres y que se usan para actividades culturales. Además, su Semana Santa es una Fiesta de Interés Turístico Nacional. Hay dos casas hermandad de referencia que pertenecen a las dos cofradías más antiguas del pueblo: Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que se les llaman los moraos, y la Cofradía de la Santa Vera-Cruz, conocidos popularmente como los verdes. Ambas instituciones procesionan sus imágenes e intercalan estas procesiones con representaciones de escenas de la Semana Santa en las que se vive y siente esta tradición de una manera original, cuidad y un punto diferente al resto de localidades.

Una Semana Santa diferente

En 1542 aparece la primera referencia escrita a la Cofradía de la Vera Cruz, la construcción de una ermita, que sigue siendo su centro neurálgico, y la veneración de un cristo crucificado son sus dos primeras reseñas en documentos de la época. el edificio actual se reinauguró hace un siglo después de que los franceses destrozaran la edificación en su invasión de principios del siglo XIX. En este tiempo de Semana Santa, la cofradía suele abrir sus instalaciones en las que se pueden ver sobre sus tronos las imágenes del Santo Sepulcro y de María Santísima de la Soledad. Las representaciones en vivo de la Pasión son algo único y peculiar que vivir y que se desarrollan miércoles, viernes y sábado santo a partir de las 21:00 horas, 23:00 el sábado (el abono para las tres sesiones en este año 2022 cuesta 15 euros). En ellas se pueden ver fragmentos seleccionados de la Pasión en la que Isaac, María Magdalena, Caifás, Pedro, Pilatos o los momentos del calvario son sólo algunas de las puesta en escena. Sorprendente y lo suficientemente evocador en noches de primavera en pleno valle del Guadalhorce.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, los moraos, procesionan el Jueves Santo a la imagen de Jesús Nazareno ataviado como cautivo. Es a las 22:15, pero antes a las 21:30 se representa el Juicio de Jesús ante el Sanedrín y el Desprecio de Herodes, que se tiene continuidad durante la procesión. Es parte del programa de representaciones y procesiones de esta cofradía que el Viernes Santo arranca las representaciones a las 16:00 horas y procesiona al caer la noche. Al igual que los verdes, Sábado Santo y Domingo de Pasión también están señalados como días imperdibles de la semana con representaciones y procesiones. Esta hermandad tiene su sede en la ermita de San Sebastián que es otro edificio patrimonial de los más antiguos usados de manera continua en el municipio: los Reyes Católicos ya lo incluyeron en el reparto de inmuebles cuando conquistaron la plaza en 1485. Es otro lugar que se puede visitar en esta época y que está pleno de actividad. Las dos hermandades son el motor de una Semana Santa diferente en Alhaurín el Grande.

Antonio Gala, Gerald Brenan y monumentos

Pero al margen del patrimonio cofrade alhaurino y las diferentes opciones que ofrece al visitante, en Alhaurín el Grande se puede pasear y disfrutar de bastantes áreas de patrimonio histórico y cultural. En Alhaurín el Grande se encuentra La Baltasara, que es la casa y la finca en la que vivió Antonio Gala antes de marchar hacia Córdoba. Ahora es una apacible e inspiradora casa museo del autor en la que se puede conocer la vida y obra de Gala pero sobre todo recolectar tranquilidad e inspiración. Otro escritor que también eligió el pueblo para parte de su vida fue Gerald Brenan. El maltés vivió sus últimos 17 años en la localidad y donó su biblioteca y archivo personal al pueblo. Ahora Alhaurín no sólo cuenta con parte de los espacios y el entorno que sedujo a Brenan, también con 5.600 libros y documentos que componen un pequeño tesoro cultural.

Además, lugares como la Fortaleza de Fahala tienen bastantes fotos y un buen paseo pendiente. Se trata de una construcción árabe que aunque no está muy bien conservada sí que permite hacerse una idea del terreno que dominaba. Buenas vistas y cercanía a un molino harinero del siglo XV, el Cortijo de Los Corchos. Está sobre el río Fahala y no muy lejos ni del pueblo ni de los restos de la fortaleza árabe. Éste sí que está en perfecto estado y complementa la visita por la zona ayudando a abrir el apetito. No está lejos de la casa de Antonio Gala que también tiene al río como acompañante en su construcción

Restauración

El mapa sobre estas líneas representa los 19 participantes en el reciente certamen de la Tapa de Cuaresma pero no son los únicos negocios del pueblo, así que como en todos los viajes, si en el paseo por Alhaurín alguno les seduce, entren, tiene un buen nivel en general de restauración. Sin embargo, la particularidad de la fecha le da a las tapas diseñadas para Cuaresma un punto especial. El Tapeíto de Alhaurín y An cá la Tere han sido los ganadores en la categoría de tapas y se concentran en el centro del pueblo. En realidad deberán de descubrir por sí mismos las tapas y viandas en los restaurantes del pueblo. La práctica mayoría tienen disposición especial en los platos para esta época de Semana Santa y como se ve, los participantes están relativamente cerca unos de otros y no muy alejados de puntos de interés que aliñarán la visita a Alhaurín el Grande.

Además, el certamen de este año ha contado también con cócteles que tienen que ver con la Cuaresma. El pub Bolín ha sido el vencedor. Está en el punto contraria del pueblo si se elige el paseo en torno al río, la fortaleza de Fahala o la casa de Antonio Gala, pero su situación es idónea para elegir entre los bares, restaurantes y negocios de hostelería que se concentran en esa parte del municipio. Así que quédese el campeón, por su cóctel Agüita del paraíso, como punto de interés.