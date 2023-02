El viral reto por las hamburguesas de Goiko que une a Málaga y Granada

Edu Lareño, un granadino enamorado de las hamburguesas de Goiko en Málaga, jamás creería lo que le pasó hace unos días en otra de sus habituales visitas a uno de los restaurantes de la marca. El joven es un enamorado de las hamburguesas Goiko y también de la camiseta que suelen lucir los trabajadores de la empresa. De hecho, de ahí nace esta historia, de su empeño por conseguir una de las camisetas de Goiko que le llevaron a escribir 400 mensajes, uno por día, a las redes sociales de la marca, algo para preparar no sólo una sorpresa para Edu, sino todo un reto.

El amor de Edu por las hamburguesas le llevaba a coger su coche en incontables ocasiones y recorrer hora y media para llegar a uno de los Goiko que hay en Málaga, en concreto el que está ubicado en el centro comercial Plaza Mayor. Pero en el día que escribía su mensaje 400 a Goiko pidiendo cómo conseguir una de sus camisetas, el restaurante tenía preparada para él una sorpresa más que especial.

"¡Hola! Os he conocido este año (lo sé, muy tarde pero es que soy de Granada y aquí no hay) y os habéis convertido en mi restaurante favorito, por la calidad de la comida, decoración y marca, ¡me encanta todo!", escribía en su primer mensaje Edu, para después lanzar su petición: "El caso es que me he enamorado de una de las camisetas que llevan los camarero, la del rato en la espalda, y he buscado por internet a ver si estaba a la venta, le pregunté a un camarero incluso y nada".

Fue entonces cuando se lanzó a la piscina Edu: "Acudo como última esperanza para conseguir una, hago lo que haga falta. Me flipa esa camiseta de verdad, ¡ojalá poder conseguirla!". Al no recibir respuesta comenzó su particular campaña, día a día escribiendo en las redes de Goiko: "Día X intentando conseguir una camiseta de Goiko (pago lo que haga falta)".

Fue así hasta llegar a los 400 mensajes, cuando Goiko decidió darle una gran sorpresa al joven granadino, compinchándose con la novia de Edu y un par de amigos, con los que acudió un día más desde Granada hasta el Goiko de Plaza Mayor, donde tenían montado todo un show para proponerle un particular reto a Edu.

Es cuando Edu y sus amigos se sientan en la mesa cuando de repente se apagan las luces e intervienen trabajadores de Goiko ofreciéndole el particular reto por su pasión por Goiko y sus hamburguesas. Goiko le hace firmar un contrato en el que se comprometen a entregarle 50 camisetas Edición Limitada Especial Edu Laraño y un año completo gratis de Goiko siempre y cuando éste cumpla con otra petición: convertirse en embajador de la apertura de un Goiko en Granada. Además el joven se debe comprometer a vestir todo lo que resta de año, hasta 2024, la camiseta de Goiko.

"No se si amo más al Goiko, a vosotros, a la camiseta o a vuestras hamburguesas. ¡Mil gracias por todo! ¡Sois los mejores!", escribía en sus redes el propio Edu, que no dudó en aceptar el reto y comprometerse con Goiko en este particular reto en el que ha logrado su objetivo: una camiseta de Goiko, bueno, 50.